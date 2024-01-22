Екатерина Белоброва, редактор ленты
Решения приняты: Сырский посетил Северское и Бахмутское направления
Обстановка на Бахмутском и Северском направлениях Донецкой области остается крайне напряженной.
Противник применяет против Сил обороны артиллерию, минометы, ударные дроны и регулярно пытается штурмовать.
Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на своем Telegram-канале после того, как заслушал доклады командиров бригад.
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— На месте были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов, — указал генерал.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 376 860 своих военных. Из них 830 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
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