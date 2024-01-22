Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика
Аналитика
Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте
В Польше автобус с украинцами съехал с дороги и врезался в дерево — есть пострадавшие
Населению на Западе следует готовиться к войне с Россией — адмирал НАТО
Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Решения приняты: Сырский посетил Северское и Бахмутское направления

Олександр Сирський
Фото: Генштаб ВСУ

Обстановка на Бахмутском и Северском направлениях Донецкой области остается крайне напряженной.

Противник применяет против Сил обороны артиллерию, минометы, ударные дроны и регулярно пытается штурмовать.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на своем Telegram-канале после того, как заслушал доклады командиров бригад.

Сейчас смотрят

— На месте были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов, — указал генерал.

Война в Украине — Александр Сырский о ситуации на Донецком направлении

Мапа: DeepState

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 376 860 своих военных. Из них 830 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Читайте также
Оккупанты пытаются вернуть потерянные позиции на Южном направлении — Сырский
Війна в Україні

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Александр Сырский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россияне активизировались: в ВСУ назвали количество оккупантов на Купянском направлении
військові ЗСУ
єВідновлення: как подать заявление на получение помощи через ЦПАУ или нотариусов
Решения приняты: Сырский посетил Северское и Бахмутское направления
Мы боремся со скепсисом в НАТО: Зеленский назвал условие для победы над РФ
Володимир Зеленський
РФ нужно остановить, поддержкой Украины ЕС заботится о собственном безопасном будущем — глава МИД Латвии
Кріш'яніс Каріньш
Загрузка кораблей РФ в Северной Корее: The Guardian опубликовало доклад разведки
Решения приняты: Сырский посетил Северское и Бахмутское направления

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь