Указ об исторически населенных украинцами территориях РФ: какие земли забыли, план действий и что приблизит победу

Украина должна делать шаги не только для укрепления соборности государства и нашего народа, но и для защиты прав и свобод, распространения правды об истории. С этой целью президент Владимир Зеленский подписал указ Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.

— Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего, — объяснил глава государства.

Доктор исторических наук, президент Украинской академии геополитики и геостратегии Павел Гай-Нижник объяснил в эксклюзивном интервью Фактам ICTV, какие этноисторические территории следовало бы учесть в указе, каким может быть план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России и что должна делать дальше Украина для победы в войне.

Какие территории современной РФ нужно учесть

— В указе, если говорить об этноисторических землях, которые были перечислены как территории, входящие сейчас в состав Российской Федерации, были указаны не все регионы и не было конкретизировано, что именно имеется в виду, — объяснил Павел Гай-Нижник.

В указе упомянуты исторически населенные украинцами земли на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей России. Однако этот перечень значительно больше.

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Павел Гай-Нижник уточнил перечень этноисторических украинских земель, которые сейчас являются территорией Российской Федерации, детализировав по областям:

Брянская область: города Стародуб и Севск, Суземский, а также Трубчевский, Погарский, Климовский районы;

Курская область: города Рыльск и Суджа, а также окружающие территории;

Белгородская область: города Белгород и Валуйки, а также окружающие территории;

Воронежская область: города Россошь и Богучар, а также окружающие территории;

Ростовская область: Таганрог, Матвеев Курган, Глубокая, Усть-Белокалитвинская, Донецк, Каменск Шахтинский, Гуково, Шахты и Азов, а также часть Батайского терна;

Кубань (Краснодарский край);

Ставропольский край: Невинномысск, Кочубеевское, Григоропольское, Рыздвяный, Ладовская Балка.

Доктор исторических наук отметил, что это территории, которые были и даже до сих пор населены украинцами, а именно:

— Например, когда мы говорим о территориях на севере Украины, но на юге России, то эти перечисленные территории были составляющими Украинского государства, то есть при Гетманате и УНР 1918 года. А в Ростовской области, такие города как Таганрог и другие, до 1923 года входили даже в состав Украинской Социалистической Советской Республики. Все это отобрали россияне, то есть оккупировали всю Украину (УНР, Украинское государство), а эти территории даже были отобраны советами у советской Украины официально, поэтому речь идет о незаконной оккупации, — объяснил он.

Территории компактного проживания украинцев

— Но очень странным представляется то, что в указе не указаны территории компактного проживания украинцев еще с XIX и XX веков. Колонии украинцев, которые есть в Российской Федерации до сих пор, — это земли Оренбургской, Самарской, Саратовской, Уфимской и других губерний европейской части бывшей Российской империи.

Речь идет и о Юго-Западной Сибири (в Украине называют Белый Клин), приграничье с Северным Казахстаном (Серый Клин), на Дальнем Востоке, в частности в Приморском, Амурском и Хабаровском краях (Зеленый Клин), и других регионах. Так мы как будто выбрасываем тех украинцев из-под опеки украинского правительства, — считает историк.

Этноисторические украинские земли в Беларуси

Следует заметить, отметил Павел Гай-Нижник, также есть украинские этноисторические земли, ныне входящие в состав Республики Беларусь, которая является союзницей РФ и субъектом “единого государства”, а именно:

Брестская (Берестейская) область: города Берестя, Кобрин, Антополь, Дорогичин, Иваново, Пинск, Андрижин, Махро, Столин, а также окружающие территории;

Гомельская область: вокруг городов Туров, Гомель, Мозырь, Ельск;

Могилевская область: окрестности таких городов, как Славгород, Краснополье, Кричев, Хоцимск.

— Указ не учитывает проблемы украинцев в других государствах. Очевидно, что он является неполным как в отношении Российской Федерации, так и Беларуси. Также можно говорить о других государствах, смежных с нами, но там все же действуют демократические права. Все равно украинскому правительству нужно заниматься проблемами диаспоры. Но указ своевременен, как говорится: лучше поздно, чем никогда. Другое дело — относительно его имплементации и воплощения в жизнь, — отметил Павел Гай-Нижник.

Как будет воплощаться указ

Павел Гай-Нижник считает, что указ действительно нужно воплощать в жизнь, а не оставить на бумаге. Он предложил ввести службу уполномоченного Верховной Рады при Кабинете министров по вопросам этнополитики и зарубежного украинства.

— Это работало бы в кооперации с Министерством культуры и информационной политики, Министерством образования и науки, — считает он.

Историк предлагает вспомнить и об этноисторических украинских землях, которые сейчас остаются в составе современной территории Беларуси.

— Когда мы говорим о правах, защите прав украинцев, в частности на постсоветском пространстве, то почему-то не упомянута Беларусь, которая, как известно, является участником агрессии против Украины и членом “Союзного государства” с Российской Федерацией. Там тоже есть этноисторические украинские земли, — обратил внимание он.

Неприкосновенность границ после Второй мировой войны

— Нужно сказать, что в указе не говорится, как можно подумать или как сделала бы российская пропаганда, об отторжении этих земель. Поскольку Украина придерживается международных соглашений по неприкосновенности границ после Второй мировой войны. Речь идет о заботе и опеке над украинским населением, возвращении к самосознанию, развитии культуры и языка, — обратил внимание Павел Гай-Нижник.

Историк отметил, что ранее государство не реагировало на нарушение прав украинцев в Российской Федерации. Огромные средства, которые были выделены на это, по его словам, слились в трубу, даже в информационной и международной политике, где Украина могла бы апеллировать к международному праву.

— Этот указ не полный и частично ограниченный, то есть он больше пропагандистский, но что мешало выдать подобный документ раньше, еще с 1990-х годов? Или что мешало украинскому правительству и Офису президента беспокоиться об украинцах в России, в частности, к перечисленным пакту о гражданских и политических правах, о культурных правах, о расовой дискриминации, хартии региональных языков или национальных меньшинств?

Следует нанести асимметричный удар на то, как пытается действовать кремлевская дезинформация, когда обращается с вымышленными упреками в отношении Украины. В частности, официальному Киеву необходимо апеллировать к нарушению Россией международной Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. У нас выделялись огромные деньги на Министерство культуры и информационной политики. Имеется в виду не только период президентства Зеленского, но и предыдущие периоды, — сказал глава Украинской академии геополитики и геостратегии.

Лучше поздно, чем никогда

Доктор исторических наук считает, что указ поможет в гибридной войне, если мы достаточно разумно и агрессивно будем вести идеологическую войну за украинцев, поскольку государство Украина до сих пор практически не реагировало на притеснения украинцев в Российской Федерации.

— Это о закрытии украинских школ, принуждение украинцев менять свою национальность, записывать себя россиянами из-за угроз. Мы не отреагировали на закрытие украинских библиотек, в частности последняя была в Москве, которая закрыта уже давно. Я не понимаю, что нам мешало раньше это делать.

Однако этот указ может подтолкнуть к созданию службы уполномоченного Верховной Рады при Кабинете министров по вопросам этнополитики и зарубежного украинства, интенсификации действий на международной арене по давлению на Россию с требованиями обеспечения прав украинцев, представлении в Международный суд по обвинению в расовой и национальной дискриминации, скрытого геноцида против украинской нации в РФ, считает историк.

— При этой службе, если она будет основана, нужно будет организовывать не только идеологически-пропагандистские действия через интернет, телевидение, средства пропаганды на территории РФ, что давно должно было бы делаться. Также нужна подготовка комплекса юридических документов по подаче протестов и исков на разных уровнях, начиная от ОБСЕ, заканчивая ООН и Международным уголовным трибуналом, — отметил Павел Гай-Нижник.

Что делать Украине дальше

— Любое украинство, следует осознавать, которое поднимет сейчас голос в самой РФ, будет репрессировано. Нужно действовать достаточно аккуратно, на перспективу до времени Х, чтобы те скрытые украинские этнические и политические симпатии не были убиты Путиным априори, когда они засветятся. Нужно действовать с учетом положения войны с Россией, которое юридически в Украине не введено, потому что у нас только военное положение, — объяснил он.

Украинские ученые давно работают в этом направлении фактически на безденежье, обратил внимание историк. Другое дело, что это может помочь только для реализации определенных проектов, которые были бы задействованы через прессу, интернет, СМИ, в частности в переводе на русский язык.

— Нужно возвращать сначала русифицированных украинцев в России, а также распространение украинского языка и исторической правды, украинского самосознания в РФ, — подчеркнул историк.

От чего будет зависеть победа Украины

Эта работа ведется общественными организациями и историками уже давно, в частности с порабощенными народами и их представителями в Украине и Европе. Об этом говорилось с начала 2014 года и еще раньше, объяснил доктор исторических наук.

— Другое дело: что имеет Украина (официальный Киев) под пониманием победы в войне? Очевидно, что без развития национально-освободительных движений в РФ достичь этой победы только силовым методом невозможно. Именно так мы сможем нанести и внутренний удар по РФ, чтобы достичь победы и разрушить нашего извечного врага как государство окончательно.

Это зависит от того, ставит ли украинское руководство своей целью победу как развал Российской Федерации. От этого будет зависеть и то, какими должны быть действия ВСУ и даже украинских спецслужб, которым помогли бы наши ученые и журналисты, в частности, через единый марафон оптимизации и сокоординации действий, направленных на РФ и на национально-освободительные движения в этой империи. А в перспективе — воплощение права наций на самоопределение, в частности, украинского соборнического проекта. Тогда это должно было бы дать непосредственную пользу в войне, но только тогда, если государство снова вспомнит о том, что оно давно уже должно было бы делать, если этот указ не останется лишь на бумаге, — считает Павел Гай-Нижник.

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