Украина движется к встрече Зеленского и Орбана — Ермак

Украине важно наладить диалог с Венгрией. Сейчас Киев пытается договориться о встрече президента Владимира Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Интерфакс-Украина.

— Мы точно движемся к встрече Зеленского и Орбана. Это и будет основной задачей во время нашей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречи с Сийярто (глава МИД Венгрии, — Ред.) 29 января в Ужгороде, — сказал он.

По словам Ермака, во время встречи 29 января Украина хочет “пройтись по всему спектру вопросов, поскольку их много”.

Сейчас смотрят

Он добавил, что с Венгрией нужно говорить и налаживать конструктивный диалог, потому что это сосед Украины, а также член ЕС и НАТО.

— Мы договорились провести столько часов, сколько нужно, чтобы проговорить все вопросы и прийти к пониманию, когда, где и с какими потенциальными договоренностями может состояться встреча между президентом Украины и премьер-министром Венгрии, — подчеркнул глава ОП.

Ранее депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа сообщил об одобрении резолюции о лишении Венгрии права голоса в ЕС.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.