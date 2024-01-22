Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
Аналитика
Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте
В Польше автобус с украинцами съехал с дороги и врезался в дерево — есть пострадавшие
Населению на Западе следует готовиться к войне с Россией — адмирал НАТО
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Украина движется к встрече Зеленского и Орбана — Ермак

Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Украине важно наладить диалог с Венгрией. Сейчас Киев пытается договориться о встрече президента Владимира Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Интерфакс-Украина.

— Мы точно движемся к встрече Зеленского и Орбана. Это и будет основной задачей во время нашей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречи с Сийярто (глава МИД Венгрии, — Ред.) 29 января в Ужгороде, — сказал он.

По словам Ермака, во время встречи 29 января Украина хочет “пройтись по всему спектру вопросов, поскольку их много”.

Сейчас смотрят

Он добавил, что с Венгрией нужно говорить и налаживать конструктивный диалог, потому что это сосед Украины, а также член ЕС и НАТО.

— Мы договорились провести столько часов, сколько нужно, чтобы проговорить все вопросы и прийти к пониманию, когда, где и с какими потенциальными договоренностями может состояться встреча между президентом Украины и премьер-министром Венгрии, — подчеркнул глава ОП.

Ранее депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа сообщил об одобрении резолюции о лишении Венгрии права голоса в ЕС.

Читайте также
Венгрия не согласилась выдать Украине россиянина, подозреваемого в убийстве Амины Окуевой
Аміна Окуєва

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Интерфакс-Украина
Андрій Єрмак, Віктор Орбан, Владимир Зеленский, Венгрия, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Есть новый польский оборонный пакет — Зеленский о встрече с Туском
Зеленський і Туск
На 34% больше, чем в 2020-м. Большинство украинцев уверены, что нация идет к сплочению
українці
Законопроект о множественном гражданстве: как эксперты оценивают инициативу Зеленского
Украина движется к встрече Зеленского и Орбана — Ермак
Исторически населенные украинцами территории РФ: о чем говорится в указе Зеленского
Украина движется к встрече Зеленского и Орбана — Ермак
Стартует зимняя сессия ПАСЕ: будут обсуждать депортацию украинских детей
ПАРЄ

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь