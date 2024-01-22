Задержание Романа Гринкевича: ГБР будет просить арест или 500 млн грн залога
Для задержанного в Одессе Романа Гринкевича, причастного к махинациям с поставками некачественной одежды для военных, Государственное бюро расследований будет просить у суда меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 500 млн грн.
Об этом сообщил на брифинге директор ГБР Алексей Сухачев.
По его словам, сейчас Гриневич на пути в суд.
Относительно того, будут ли в этом деле подозрения для чиновников из Минобороны, Сухачев отметил, что следствие еще продолжается, напомнив, что МОУ признало себя потерпевшей стороной.
Задержание Романа Гриневича
Утром 22 января Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке пересечь границу Украины.
Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, причастного к организации преступной схемы по поставке некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн, находился в розыске с 18 января.
То есть он исчез с поля зрения правоохранителей на следующий день после объявления подозрений всем пяти фигурантам этого дела.