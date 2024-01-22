Задержание Романа Гринкевича: ГБР будет просить арест или 500 млн грн залога

Для задержанного в Одессе Романа Гринкевича, причастного к махинациям с поставками некачественной одежды для военных, Государственное бюро расследований будет просить у суда меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 500 млн грн.

Об этом сообщил на брифинге директор ГБР Алексей Сухачев.

По его словам, сейчас Гриневич на пути в суд.

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Относительно того, будут ли в этом деле подозрения для чиновников из Минобороны, Сухачев отметил, что следствие еще продолжается, напомнив, что МОУ признало себя потерпевшей стороной.

Задержание Романа Гриневича

Утром 22 января Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке пересечь границу Украины.

Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, причастного к организации преступной схемы по поставке некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн, находился в розыске с 18 января.

То есть он исчез с поля зрения правоохранителей на следующий день после объявления подозрений всем пяти фигурантам этого дела.

Источник : ГБР

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