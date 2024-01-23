Из-за утренней ракетной атаки есть повреждения электросетей в двух областях

Из-за утренней ракетной атаки есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги.

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Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 414 населенных пунктов. Из-за артобстрелов зафиксированы новые повреждения в сетях областных энергокомпаний в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

Ремонтные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных, отмечают в Укрэнерго.

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