Марта Бондаренко, редактор ленты
Из-за утренней ракетной атаки есть повреждения электросетей в двух областях
Из-за утренней ракетной атаки есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги.
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Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 414 населенных пунктов. Из-за артобстрелов зафиксированы новые повреждения в сетях областных энергокомпаний в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.
Ремонтные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных, отмечают в Укрэнерго.
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