ФАБ-500: характеристики бомбы и интересные факты

Россияне часто используют советские авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500. Это – фугасные авиабомбы свободного полета. Что известно о ФАБ-500 и какие характеристики бомбы – читайте в материале.

ФАБ-500: что известно

По словам военного эксперта Александра Коваленко, конец 2023 года стал самым интенсивным по применению российскими оккупантами авиационных бомб ФАБ-250 и ФАБ-500.

Не имея возможности массово и эффективно применять авиационное ракетное вооружение в зоне БД в Украине, Россия перешла на тотальное применение авиационных бомб, которые после доработки устанавливаемыми универсальными модулями планирования и коррекции полетом (УМПК) применялись на расстоянии 30 км и более до подлета к линии боестолкновений.

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Обычная, даже старая советская, авиационная бомба ФАБ-500 превращалась в дальнобойное средство поражения, с повышенными показателями точности. Это позволяло российской авиации использовать безграничные запасы данных бомб в режиме 24/7 с минимальными рисками как для пилотов, так и для машин. Именно этот фактор не только сдерживал наступление СОУ, но и позволял российским войскам более эффективно наступать, особенно в районе Бахмута.

ФАБ-500: технические характеристики бомбы

ФАБ-500 – авиационная бомба калибра 500 кг, предназначенная для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, энергетических сооружений, крепостных укреплений и военной техники.

общая длина (без взрывателя) – 2470;

диаметр – 400;

масса бомбы (без взрывателя) – 497 кг;

масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте – 300 кг;

радиус сплошной зоны поражения для легкоуязвимой техники – 31-54 м;

радиус сплошной зоны поражения для легкобронированной техники – 15м.

Фото – YouTube

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