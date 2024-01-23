Массированная атака РФ. Одну из крылатых ракет уничтожили из пулемета — Наев

23 января во время массированного ракетного удара украинские защитники уничтожили российскую крылатую ракету из пулемета Browning.

Об этом сообщил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

— В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет врага. Одна из них уничтожена пулеметом Браунинг, — говорится в сообщении.

Командующий также показал видео работы оружия.

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Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате утренней ракетной атаки по Украине 23 января пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали.

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