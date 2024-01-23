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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 960 оккупантов и по полсотни ББМ и артсистем: потери РФ на 23 января

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили 960 российских оккупантов.

Таким образом на 699-е сутки полномасштабной войны в армии РФ стало меньше почти на 378 тыс. солдат.

Потери РФ на 23 января 2024

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 377 820 (+960) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 6214 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 11548 (+59) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 8 947 (+51) ед,
  • РСЗО / MLRS – 970 (+2) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 657 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft – 331 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 6 961 (+0),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 820 (+1),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 23 (+0) ед,
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11 956 (+65) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 1 409 (+12).

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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