Татьяна Забожко, редактор ленты
Минус 960 оккупантов и по полсотни ББМ и артсистем: потери РФ на 23 января
В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили 960 российских оккупантов.
Таким образом на 699-е сутки полномасштабной войны в армии РФ стало меньше почти на 378 тыс. солдат.
Потери РФ на 23 января 2024
- личного состава / personnel ‒ около/ about 377 820 (+960) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 6214 (+22) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 11548 (+59) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 8 947 (+51) ед,
- РСЗО / MLRS – 970 (+2) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 657 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 331 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 6 961 (+0),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 820 (+1),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 23 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11 956 (+65) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 1 409 (+12).
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Источник: Генштаб ВСУ
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