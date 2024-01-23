Обстрел Киева, Харькова, Павлограда и Рамштайн-18: главные новости 23 января

23 января для украинцев началось со взрывов — под обстрел страны-агрессора попали Киев и область, а также Харьков, Павлоград и Шостка. Всего враг выпустил по нашей стране 44 воздушные цели.

В этот день также состоялось заседание Рамштайн, во время которого прозвучали важные заявления о необходимости усилить помощь Украине, в частности ПВО.

Кроме того, были приняты контракты на закупку артиллерийских снарядов на сумму $1,2 млрд.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 23 января 2024 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Ракетный удар по Украине

В течение суток РФ нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения противника.

В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено: 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет Искандер-М, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Так, в результате удара РФ по Киеву 22 человека пострадали, среди них четверо детей.

Из-за ракетной атаки на Киевщину возник пожар на парковке, были повреждены дома, а три человека получили ранения.

23 января Харьков также попал под обстрелы российской армии. Известно о восьми погибших. Количество раненых в результате атаки РФ составляет 62 человека. Поисковые работы продолжаются.

Россия нанесла ракетный удар и по Сумской области, в частности по объектам критической инфраструктуры города Шостки.

Также под обстрел попал и Павлоград Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина.

Заседание Рамштайн-18

Состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины, во время которого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин призвал предоставить Украине больше систем ПВО.

— Путин надеется, что ракеты и дроны деморализуют украинский народ и подорвут боевой дух украинских военных. Поэтому я призываю эту группу приложить усилия, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков. Украина ответила на жестокость Путина мужеством и неповиновением. После почти двух лет войны украинский народ и войско крепко стоят против российской агрессии и оккупации, а российские военные сильно ослаблены и деморализованы, — сказал он.

Со стороны Украины присутствовали онлайн министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Контракты на боеприпасы

23 января генсек Йенс Столтенберг и генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) Стейси Каммингс заключили контракты на закупку около 220 000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму $1,2 млрд.

– Мы только что подписали контракт на сумму $1,2 млрд на закупку сотен тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Это демонстрирует, что проверенная структура НАТО (NSPA) для совместных закупок работает. Война России в Украине превратилась в битву боеприпасов. Поэтому важно, чтобы союзники пополнили свои запасы, поскольку мы продолжаем поддерживать Украину, – сказал Столтенберг.

Заявления США о помощи Украине

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что следующие месяцы будут критически важными для Украины, поэтому Конгресс должен быстрее принять решение о поддержке Киева.

— Если вы думаете, что бои прекратятся, потому что снег пошел, подумайте еще. Россияне продолжают обстреливать Украину дронами и ракетами, и хотя линия фронта не подвинулась заметно в любую сторону, продолжаются активные боевые действия, — акцентировал Кирби.

Ситуация на фронте

Украинские военнослужащие продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, они отбили атаки россиян вблизи Синьковки (к северо-востоку от Купянска на Харьковщине) и поразили радиолокационную станцию врага.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается, по оценкам Генштаба, сложной. В течение суток произошло 53 боевых столкновения.

В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили 960 российских оккупантов. Таким образом на 699-е сутки полномасштабной войны в армии РФ стало меньше почти на 378 тыс. солдат.

ЕС относительно Орбана и помощи Украине

Лидеры Европейского Союза готовы к жесткой игре с Венгрией, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму €50 млрд. Его, как страны-члена, даже могут лишить права голоса в ЕС.

Собеседники Bloomberg на условиях анонимности отметили, что государства-члены ЕС готовы принять пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от того, поддержит ли его Венгрия.

— Если Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, будет решение остальных 26 стран ЕС принять его, и подготовка к такому сценарию уже хорошо продвинулась, — сказали чиновники.

Дело Гринкевича

Печерский райсуд Киева отправил под стражу сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа. Его отца подозревают в махинациях с поставками для Минобороны, а его самого по тому же делу вчера арестовали в Одессе. Гринкевича-младшего суд отправил в СИЗО до 17 марта с альтернативой залога в 500 млн грн.

Гринкевич младший скрывался на территории Киевской области, применяя средства конспирации, чтобы его невозможно было отследить.

Украинский фильм номинирован на Оскар

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 96-ю премию Американской киноакадемии. В перечень попал украинский документальный фильм 20 дней в Мариуполе.

Кинокартина может стать лучшим документальным фильмом.

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