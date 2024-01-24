Войдут известные предприниматели: Зеленский объявил о создании Совета по поддержке бизнеса
Будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители бизнеса.
Об этом в своем традиционном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что сегодня было принято решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно экономической безопасности и стабильности во время военного положения.
Зеленский о поддержке бизнеса
Президент сообщил, что четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам решить весь тот комплекс проблем, который существует во время войны.
— Как и договорились чиновники с представителями бизнеса, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса. Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, который работает ради миллионов людей. Технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли. Разные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача — укрепление нашей экономики, нашего общества, — подчеркнул он.
Также Правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на “белый”, легальный бизнес.
— Определен на уровне СНБО и срок три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, надо снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое — все подробно есть в указе, — сообщил Зеленский.
Президент сделал акцент на важности выполнения каждым из предпринимателей в Украине своей части договоренностей, а именно относительно уплаты налогов, уважения к работникам и прекращения любого сотрудничества с РФ.