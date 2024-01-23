Законопроект №10425: что такое единое гражданство и кто сможет иметь несколько паспортов

Законопроект №10425 о множественном гражданстве не противоречит Конституции Украины, где в одной из статей указано о едином гражданстве. Вместе с тем, окончательной трактовки того, что такое единое гражданство, на сегодня тоже нет.

Но в этом законопроекте, кроме множественности гражданства, регулируются и другие вопросы, как, например, потеря гражданства Украины из-за службы в военных силах государства-агрессора или государства-оккупанта, которым на сегодня является Российская Федерация.

О том, какие нюансы этого законопроекта есть, а также как регулируются вопросы гражданства в законодательных актах Украины, в комментарии Фактам ICTV рассказал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

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По его словам, опираясь на сравнительную таблицу законопроекта №10425 о множественном гражданстве, утверждать о значительных изменениях в законодательстве не стоит. Вместе с тем, есть отдельные пункты, которые заслуживают внимания.

Единое гражданство

В ст. 4 Конституции Украины указано о “едином гражданстве” в государстве, а уточнений по этой статье — нет.

— В Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом, — говорится в Конституции.

По словам Бондаренко, на сегодня нет конкретного толкования термина “единое гражданство”.

— Еще в 1996 году была принята Конституция, в которой отмечается, что в Украине действует единое гражданство. Уже где-то через четыре или пять лет принимается закон о гражданстве и в нем уже раз расписывается, что это означает. Речь идет о том, что “единое гражданство” не позволяет иметь гражданство административно-территориальных единиц. Иными словами, не может быть гражданства Винницкой области или АР Крым, — объясняет он.

В то же время эксперт отмечает, что в случаях, когда лицо с гражданством Украины имеет еще и гражданство или подданство другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

— Факт наличия другого гражданства в этот момент государство игнорирует. Однако 3 положения по этому поводу выглядит так: есть случаи, которые предусматривают основания для потери гражданства Украины. В частности, было так, что, если физическое лицо, совершеннолетний гражданин Украины, добровольно вступает в другое гражданство, то это могло стать основанием для того, чтобы он потерял гражданство Украины. То есть лишать нельзя, а потерять можно, если это делается добровольно, — объясняет он.

Вместе с тем, Бондаренко указывает, что сегодня нет официального толкования со стороны, например, Конституционного суда Украины.

Потеря гражданства

Параллельно с этим, в новом президентском законопроекте предусмотрена потеря гражданства, если гражданин Украины добровольно получил гражданство государства-агрессора или государства-оккупанта, которые были так определены Верховной Радой. На сегодня таким государством является Российская Федерация.

По словам эксперта, в Украине не существует такой процедуры, как лишение гражданства.

— Лишение гражданства — это произвольный разрыв этой правовой связи со стороны государства. Он в Украине запрещен на конституционном уровне. То есть государство просто так самостоятельно, “потому, что хочу” взять и написать указ президента, то так нельзя лишать гражданства. Его можно потерять. Вот в случаях определенных оснований, это происходит по указу президента, — объясняет он.

Важным вопросом в том, почему может быть утрачено гражданство Украины, будет определяться фактор того, насколько добровольно было получено

— Это надо устанавливать, например, или законом, или судебной практикой, — отмечает он.

В общем, законопроектом №10425 предусмотрено, что потеря гражданства Украины может быть реализована на основании следующих факторов:

добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства, признанного Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, или гражданства государства, которое не определено как государство; использование совершеннолетним гражданином Украины, который имеет гражданство иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности и/или нацинтересам Украины; приобретение лицом гражданства Украины на основании представления ложных сведений, поддельных документов, сокрытие лицом любого существенного факта, при наличии которого в отношении лица не могло быть принято решение о принятии в гражданство Украины; установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-

агрессором или государством-оккупантом; вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за совершение террористического акта, содействие совершению террористического акта, публичные призывы к совершению теракта, создание террористической группы или террористической организации, а также другие действия, связанные с террористической деятельностью; участие в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или которое находится в вооруженном конфликте (войне) с Украиной или способствовало (способствует) совершению вооруженной агрессии против Украины.

Вместе с тем, по оценке Богдана Бондаренко, не стоит думать, что в результате принятия законопроекта может быть предусмотрено представление “пакетов” на потерю гражданства Украины.

— Нет, думаю, что такого не будет. Речь идет о том, что надо все индивидуально устанавливать, действительно ли добровольно лицо приобрело это гражданство (России, — Ред.). Если добровольно, то да, а если ты просто находишься на территории “ДНР” 10 лет, или сейчас находишься на оккупированных территориях юга, где очень сложно по украинскому паспорту что-то сделать, потому что (оккупанты, — Ред.) давят. Оккупационная администрация создает такие условия, когда другого варианта нет и тебе нужно просто выжить, то это добровольное приобретение?, — объясняет он.

По его словам, для потери соответствующим лицом гражданства нужна будет оценка Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, а затем, если это лицо будет не соглашаться, то будет иметь возможность обжаловать это через суд этот указ президента.

Лицо без гражданства

В законопроекте №10425 также предусмотрено, что потеря гражданства Украины, связанные с положениями пунктов 1, 2, 4 — 6 не применяются, если в результате этого гражданин Украины станет лицом без гражданства.

Эксперт объясняет, что соответствующие органы, отвечающие за то, могут ли те или иные лица потерять гражданство, могут не спешить с соответствующим решением, поскольку этот вопрос является проблемным.

По его словам, комиссии стараются избегать подобных случаев, потому что конкретного ответа, что делать с такими лицами, потому что даже непонятным становится вопрос, можно ли депортировать соответствующее лицо за границу, потому что для этого должны быть соответствующие документы.

Законопроект №10425

На сайте Верховной Рады был обнародован соответствующий законопроект о множественном гражданстве.

Законопроект о множественном гражданстве

Напомним, накануне, в День Соборности Украины 22 января, президент Владимир Зеленский представил законопроект Верховной Раде, который предусматривает множественное гражданство. Благодаря этому документу украинское гражданство смогут получить все этнические украинцы и их потомки из разных стран мира, кроме России.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указывал, что законопроектом нельзя будет воспользоваться таким образом, чтобы уклоняться от мобилизации и выезда за границу в условиях военного положения.

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