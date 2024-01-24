Карта боевых действий на 24 января 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 24 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 24 января 2024 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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