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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 24 января 2024 года – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 24 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024

Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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