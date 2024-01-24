Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 24 января 2024 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений.
Такие данные по состоянию на 24 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 24 января 2024 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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