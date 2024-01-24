Разведчики шли пешком более 600 км — ГУР об операции по уничтожению ТУ-22М3 в РФ

Появились подробности операции, во время которой в августе 2023 года украинским разведчикам удалось уничтожить российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывести из строя.

Детали сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, рассказывая про Героя Украины Олега Бабия.

Чтобы уничтожить российские бомбардировщики, украинские разведчики преодолели пешком более 600 километров по территории противника.

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Защитники выполняли специальное боевое задание — остановить террористические авиационные бомбардировки россиянами мирных украинских городов.

— Пробравшись в глубокий тыл противника, задачу выполнили — уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя, однако и сами понесли непоправимые потери, — говорится в сообщении.

Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравный бой с российскими захватчиками.

В этом бою, 30 августа 2023 года, прикрывая отход своих побратимов, военный получил смертельное ранение и погиб.

За свой героический подвиг, Олег Бабий посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена Золотая звезда.

Мужчина с начала войны принимал активное участие в уничтожении российских оккупационных войск. Он организовывал и осуществлял спецоперации на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

19 августа украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по новгородской авиабазе Сольцы.

Министерство обороны Великобритании заявляло, что атака, скорее всего, была произведена с территории России.

Источник : ГУР

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