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В ГУР подтвердили, что сегодня должен был состояться обмен пленными с РФ

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНИАН

В среду, 24 января, должен был состоятся обмен пленными между Россией и Украиной.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

— Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит, — сказал он.

Могли ли военнопленные находиться на борту Ил-76

Как отметил Юсов, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, сейчас проверяется.

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Что известно о падении Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Корочанском районе Белгородской области упал военно-транспортный российский самолет Ил-76. Как сообщают росСМИ, на борту якобы было 65 пленных, три сопровождавших их лица и шесть членов экипажа.

Однако эта версия является сомнительной, так как военнопленных самолетом не перевозят. Кроме того, судя по фото, на поле нет никаких признаков разбросанных тел.

А вот версия о перевозке на борту самолета зенитных корректируемых ракет С-300 является небезосновательной.

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Ил-76, Андрій Юсов, військовий літак, Літаки, літаки РФ, Обмін полоненими
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