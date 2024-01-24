В Пентагоне считают серьезной угрозой нехватку оружия для Украины

В Минобороны Соединенных Штатов сообщили, если в ближайшее время Украина не получит больше военной помощи, она может столкнуться с немалыми вызовами.

Об этом на брифинге рассказал представитель Минобороны США Пэт Райдер.

С какими вызовами столкнется Украина из-за нехватки вооружения

По словам Райдера, из-за нехватки финансирования Силы обороны Украины могут столкнуться с дефицитом артиллерийских снарядов, противотанковых средств, а также перехватчиков противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

– Очевидно, что постоянная нехватка финансирования заставила нас приостановить изъятие дополнительных единиц из наших запасов, учитывая последствия для нашей собственной военной готовности. И это, конечно, мешает нам удовлетворять самые насущные потребности Украины на поле боя, включая такие вещи, как артиллерийские снаряды, противотанковые средства, перехватчики противовоздушной обороны, – сказал он.

По его словам, без дополнительного финансирования США не можем предоставлять системы и оборудование для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей, помогать поддерживать в рабочем состоянии уже предоставленные системы.

Поэтому Пентагон продолжит тесно сотрудничать с Конгрессом и будет призывать к скорейшему предоставлению дополнительного финансирования.

– То, что Россия продолжает демонстрировать намерение воевать против Украины, оккупировать Украину и ликвидировать Украину как страну, подчеркивает тот факт, что это серьезная угроза безопасности, которая никуда не денется. Следовательно, чем быстрее мы сможем продолжать оказывать поддержку на том уровне, на котором мы ее предоставляем, тем лучше не только для Украины, но и для международного сообщества, – добавил Райдер.

Нехватка снарядов

В декабре 2023 года командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал, что украинские войска на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи.

По словам Тарнавского, нехватка артиллерийских снарядов является “очень большой проблемой”, а сокращение иностранной военной помощи влияет на состояние дел на фронте.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.