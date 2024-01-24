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Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленский – разведчикам: Ваша эффективность является предпосылкой многих достижений Украины

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

24 января, в День внешней разведки Украины, президент Владимир Зеленский обратился к представителям этого института.

Разведчики, отмечает глава государства, помогают государству узнавать реальную ситуацию по каждому из направлений.

Эффективность представителей этой института, отмечает Владимир Зеленский, становится предпосылкой многих достижений Украины.

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– Публично о деталях работы Службы внешней разведки почти ничего не можем рассказать. Сейчас не время.

Но наша защита, наша дипломатическая работа, наши активные действия и на фронте, и в международных отношениях основываются, в частности, на информации, предоставляемой специалистами нашей внешней разведки. Спасибо и поздравляю с вашим профессиональным днем! – отметил президент Украины.

Стоит отметить, что в этом году День внешней разведки совпал с 700-ми сутками полномасштабной войны в Украине.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Президент України, Разведка
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