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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за 700 дней войны уничтожили почти 379 тыс. оккупантов – Генштаб

Втрати РФ на 22 грудня 2023
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили еще 840 российских оккупантов.

Таким образом на 700-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли почти 379 тыс.

Потери РФ на 24 января 2024

  • личного состава – около 378 660 (+840),
  • танков ‒ 6 227 (+13),
  • боевых бронированных машин ‒ 11 579 (+31),
  • артиллерийских систем – 9 008 (+61),
  • реактивных систем залпового огня – 971 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 659 (+2),
  • самолетов – 331,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 998 (+37),
  • крылатых ракет ‒ 1 842 (+22),
  • кораблей (катеров) ‒ 23,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 005 (+49),
  • специальной техники – 1 416 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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