Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за 700 дней войны уничтожили почти 379 тыс. оккупантов – Генштаб
В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили еще 840 российских оккупантов.
Таким образом на 700-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли почти 379 тыс.
Потери РФ на 24 января 2024
- личного состава – около 378 660 (+840),
- танков ‒ 6 227 (+13),
- боевых бронированных машин ‒ 11 579 (+31),
- артиллерийских систем – 9 008 (+61),
- реактивных систем залпового огня – 971 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 659 (+2),
- самолетов – 331,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 998 (+37),
- крылатых ракет ‒ 1 842 (+22),
- кораблей (катеров) ‒ 23,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 005 (+49),
- специальной техники – 1 416 (+7).
Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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