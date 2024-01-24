ВСУ за 700 дней войны уничтожили почти 379 тыс. оккупантов – Генштаб

В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили еще 840 российских оккупантов.

Таким образом на 700-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли почти 379 тыс.

Потери РФ на 24 января 2024

личного состава – около 378 660 (+840),

танков ‒ 6 227 (+13),

боевых бронированных машин ‒ 11 579 (+31),

артиллерийских систем – 9 008 (+61),

реактивных систем залпового огня – 971 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 659 (+2),

самолетов – 331,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 998 (+37),

крылатых ракет ‒ 1 842 (+22),

кораблей (катеров) ‒ 23,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 12 005 (+49),

специальной техники – 1 416 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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