За прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 25 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

Сейчас смотрят

Карты боевых действий в Украине на 25 января 2024

Ситуация в Украине на 25 января 2024

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении украинские защитники отбили шесть атак захватчиков возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские военные отбили четыре атаки оккупантов вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще пять атак – в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили семь атак армии РФ неподалеку от Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

Вооруженные силы Украины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили четыре вражеских атаки в районе Авдеевки и еще восемь атак – вблизи Першотравневого и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области – там отбито девять атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили две вражеские атаки южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские военные отбили атаку россиян в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За сутки оккупанты совершили семь неудачных штурмов позиций украинских войск.

В то же время украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери РФ на 25 января 2024

личного состава – около 379 610 (+950),

танков ‒ 6 257 (+30),

боевых бронированных машин ‒ 11 621 (+42),

артиллерийских систем – 9 067 (+59),

реактивных систем залпового огня – 972 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 660 (+1),

самолетов – 331,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 033 (+35),

крылатых ракет ‒ 1 844 (+2),

кораблей (катеров) ‒ 23,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 12 044 (+39),

специальной техники – 1 420 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 701-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.