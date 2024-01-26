Бавовна в РФ, падение Ил-76, атака 23 января и Рамштайн-18: главные новости недели

В течение уходящей недели на территории России регулярно раздавались взрывы, в результате которых были взорваны российские военные объекты, благодаря которым враг наращивал свои удары по территориям Украины.

В то же время Россия атаковала и Украину в ночь на 23 января, нанеся массированный комбинированный удар по Киеву, Харькову и другим украинским регионам.

Об этих и других главных событиях в Украине и мире за неделю с 19 по 26 января — читайте в материале на Фактах ICTV.

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Взрывы в городах России

В ночь на 19 января Брянскую область России атаковал беспилотник, который якобы подавили средствами РЭБ. Однако позже стало известно, что вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе в Клинцах.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил, что эта база обеспечивает горючим оккупационные войска, поэтому это поможет усложнить логистику российской армии.

Также 19 января в российском Котовске беспилотник атаковал Тамбовский пороховой завод. В РФ утверждают, что дрон якобы упал на площадку возле цеха №3 по смешиванию порохов. Персонал завода эвакуировали из соображений безопасности.

Уже 20 января Брянская область России была атакована беспилотником. Его якобы сбили над Клинцовским районом, где вторые сутки экстренные службы не могут ликвидировать масштабный пожар на нефтебазе в Клинцах.

В ночь на воскресенье, 21 января, в результате атаки беспилотников загорелся терминал компании Новатэк в порту Усть-Луга Ленинградской области РФ. Как выяснилось позже, пожар был следствием спецоперации Службы безопасности Украины.

В Bloomberg пишут, что морской терминал завода Новатэк прекратил работу в результате атаки дронов СБУ. Говорят, была также полностью прекращена отгрузка нефти на танкеры.

Кроме того, в то же время дроны атаковали Тульскую, Орловскую и Смоленскую области РФ. В частности, в Туле был поражен завод Щегловский вал, одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности России.

Удары РФ по Украине 23 января

В течение вторника, 23 января, РФ нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения противника.

В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено: 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять баллистических ракет Искандер-М, две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Так, в результате удара РФ по Киеву 22 человека пострадали, среди них четверо детей.

Больше всего 23 января пострадал Харьков. Около 04:00 и 07:20 оккупанты нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. По предварительным данным властей, атаковали ракетами Х-22. В Киевском районе Харькова российские войска ударили по жилому многоэтажному дому — разрушены подъезды. Продолжается разбор завалов. По состоянию на 26 января известно об 11 погибших.

Россия нанесла ракетный удар и по Сумской области, в частности по объектам критической инфраструктуры города Шостки.

Также под обстрел попал и Павлоград Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина.

Падение самолета Ил-76 в Белгородской области

Днем 24 января упал российский военно-транспортный самолет Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области РФ. Российская сторона заявила, что там якобы находились украинские пленные, которых везли на обмен.

В Главном управлении разведки подтвердили, что обмен пленными должен был состояться 24 января, однако его не было. В ГУР сейчас нет точной информации о том, кто именно находился на борту самолета Ил-76 и сколько людей.

Там отмечают, что российская сторона не проинформировала Украину о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Это может осуществляться как самолетами, так и по железной дороге или автотранспортом. Такой алгоритм происходил раньше, еще и неоднократно.

Кроме того, уже 25 января в ГУР рассказали детали о самолете Ил-76, который якобы перевозил военнопленных украинцев.

Авиакатастрофа в Афганистане

На северо-востоке Афганистана упал российский частный самолет Falcon 10, который летел в Москву. На его борту находились шесть человек. Из них двое были гражданами России.

Самолет принадлежит российской компании Атлетик Групп. Известно, что четыре человека выжили, еще двоих — ищут спасатели.

По предварительной информации, причиной аварии мог стать отказ двух двигателей самолета.

Пакет помощи от Польши

По итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском стало известно о новом оборонном пакете. Зеленский назвал диалог продуктивным и отметил, что он касался всех аспектов двусторонних отношений.

В то же время глава государства сообщил, что есть новая форма совместного взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд — это польский кредит для Украины. Они также обсудили возможности будущего совместного производства оружия.

Указ об исторически населенных украинцами территориях РФ

Президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. По словам главы государства, нужно делать все для соборности прав и свобод, правды об украинцах и нашей истории.

Доктор исторических наук, президент Украинской академии геополитики и геостратегии Павел Гай-Нижник объяснил специально для Фактов ICTV, какие этноисторические территории следовало бы учесть в указе, каким может быть план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России и что Украина должна делать дальше для победы в войне.

Минирование Запорожской АЭС

По периметру Запорожской АЭС российские оккупанты установили мины, которые ранее обнаружили и убрали эксперты МАГАТЭ в ноябре 2023 года.

Однако мины снова появились на Запорожской АЭС — в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, отчитался генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он пояснил, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности.

Во вторник, 23 января, в онлайн-формате состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины, во время которого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин призвал предоставить Украине больше систем ПВО.

— Путин надеется, что ракеты и дроны деморализуют украинский народ и подорвут боевой дух украинских военных. Поэтому я призываю эту группу приложить усилия, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков. Украина ответила на жестокость Путина мужеством и неповиновением. После почти двух лет войны украинский народ и войско крепко стоят против российской агрессии и оккупации, а российские военные сильно ослаблены и деморализованы, — сказал он.

Это заседание в формате Рамштайн стало первым с конца ноября 2023 года.

Украинский фильм номинирован на Оскар

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 96-ю премию Американской киноакадемии. В перечень попал украинский документальный фильм 20 дней в Мариуполе.

Кинокартина может стать лучшим документальным фильмом.

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