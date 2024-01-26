ГУР о сорванном обмене пленными 24 января: Должен был быть одним из крупнейших за время войны

24 января должен был состояться один из крупнейших обменов военнопленными с Российской Федерацией. Но из-за падения Ил-76 этого не произошло.

Об этом в эфире Єдиних новин ведущему Вадиму Карпьяку заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он напомнил слова заместителя генсека ООН Розмари Дикарло, которая отметила, что они не могут точно установить обстоятельств катастрофы российского военно-транспортного самолета Ил-76.

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— Российская Федерация не предоставила понятных и очевидных доказательств, которые бы подтверждали их версию события. Зато мы можем констатировать, что речь идет о военном самолете, который неоднократно использовался для перевозки российского вооружения и вражеского личного состава, — сказал представитель ГУР.

Андрей Юсов также отметил, что Россия не сообщала Украине о том, что именно этим самолетом будут перевозить украинских военнопленных.

По его словам, требование создания открытой международной комиссии по расследованию причин и обстоятельств падения Ил-76 является логичным и обоснованным. Ведь надо изучить остатки самолета, черные ящики и, конечно, внимательно обследовать место падения Ил-76. Но Россия всячески отвергает возможность работы такой комиссии, отмечает Андрей Юсов.

Представитель ГУР подтвердил, что 24 января действительно должен был состояться обмен военнопленными. Российских военных украинская сторона доставила в гражданском транспорте в обусловленное место, где они находились в безопасности. То есть Украина соблюла все требования Женевских конвенций. А вот Россия не смогла гарантировать безопасность для украинских пленных.

— Что касается дальнейших обменов, то как бы ни было трудно, но это не первая попытка России использовать тему военнопленных в очевидно провокационных целях против Украины… Украина продолжит работу по обмену пленными. Координационный штаб, переговорная группа продолжат возвращать наших защитников, не дожидаясь окончания войны, — подчеркнул Андрей Юсов.

Количество военнопленных с украинской и с российской стороны, которых должны были обменять 24 января, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отказался назвать, однако подчеркнул, что это должен был быть один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны.

— Это должен был быть, так сказать, юбилейный — пятидесятый — обмен, но, к сожалению, не состоялся, — заявил Юсов.

Списки военнопленных, которые почти сразу после падения Ил-76 появились в российских СМИ, направлены на то, чтобы посмотреть на нашу реакцию. Однако ГУР комментировать фамилии из этого списка не будет.

Андрей Юсов отметил, что официальная реакция Украины на список военнопленных будет только тогда, когда официальные российские структуры обнародуют такой. А сейчас это выглядит, как информационно-психологическая операция врага.

Ранее Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им лететь.

Напомним, что 24 января в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. В Генштабе ВСУ отметили, что самолет мог перевозить ракеты С-300, которыми россияне массированно атакуют Харьков из Белгородской области.

Российские пропагандисты заявили, что на борту Ил-76 якобы было 65 украинских пленных, три человека сопровождения, и шесть членов экипажа.

25 января по факту падения военно-транспортного самолета Ил-76 открыто уголовное производство.

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