Карта боевых действий на 26 января 2024 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес два ракетных и 19 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Карта боевых действий в Украине на 26 января 2024 года:
Ситуация в Украине на 26 января 2024 года:
На Купянском направлении нашими защитниками отражено шесть атак возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении отбили пять атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще две атаки вблизи Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено восемь атак противника неподалеку Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 25 атак.
На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено шесть атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские защитники отбили три атаки врага юго-восточнее Работино Запорожской области.
Потери РФ в войне на 26 января 2024 года:
- личного состава — около 380 600 (+990) чел,
- танков — 6265 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 11637 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 9082 (+15) ед,
- РСЗО — 972 ед,
- средства ПВО — 660 ед,
- самолетов — 331 ед,
- вертолетов — 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7033 ед,
- крылатых ракет — 1845 (+1) ед,
- кораблей/катеров — 23 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12064 (+20) ед,
- специальной техники — 1425 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 702-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.