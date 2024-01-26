Карта боевых действий на 26 января 2024 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес два ракетных и 19 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 26 января 2024 года:

Ситуация в Украине на 26 января 2024 года:

На Купянском направлении нашими защитниками отражено шесть атак возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении отбили пять атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще две атаки вблизи Макеевки Луганской области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражено восемь атак противника неподалеку Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 25 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено шесть атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили три атаки врага юго-восточнее Работино Запорожской области.

Потери РФ в войне на 26 января 2024 года:

личного состава — около 380 600 (+990) чел,

танков — 6265 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 11637 (+16) ед,

артиллерийских систем — 9082 (+15) ед,

РСЗО — 972 ед,

средства ПВО — 660 ед,

самолетов — 331 ед,

вертолетов — 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7033 ед,

крылатых ракет — 1845 (+1) ед,

кораблей/катеров — 23 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12064 (+20) ед,

специальной техники — 1425 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 702-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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