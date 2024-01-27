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Юлия Захарченко, редактор ленты

Обсуждение законопроекта о мобилизации и пересмотр выплат ВПЛ: новости 26 января

Обсуждение законопроекта о мобилизации и пересмотр выплат ВПЛ: новости 26 января
Фото: Факти ICTV

В Верховной Раде готовят новый законопроект о мобилизации. В обществе уже начали активно обсуждать возможность изменения, которые введут этим документом.

Российские военные значительно чаще применяют химическое оружие на территории Украины. Недавно было зафиксировано использование гранаты РГ-Во с хлорацетофеноном — разновидностью слезоточивого газа.

В Украине вскоре будут действовать новые правила для внутренне перемещенных лиц. Правительство намерено пересмотреть выплаты для различных социальных групп.

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В то же время Россия фактически отвергла идею о проведении международного расследования падения Ил-76 в Белгородской области с участием третьих стран и представителей ООН.

Что произошло в Украине и мире за сутки 26 января 2024 года – читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Законопроект о мобилизации

В Верховной Раде рассматривают вариант нового законопроекта о мобилизации. В нем предлагают дать возможность всем предприятиям бронировать работников за ежемесячный фиксированный платеж.

Согласно предыдущему драфту, бронь от мобилизации могут давать любым работникам, независимо от размера заработной платы, отчислений НДФЛ или ЕСВ, а также занимаемой должности. В то же время компания должна работать официально и платить налоги в бюджет.

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 26 января 2024 года

Фото: Генштаб ВСУ

Применение Россией химического оружия

В Украине российские войска все чаще применяют химическое оружие. Так оккупанты нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, участником которой является Россия, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

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Спикер Украинского центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба Андрей Рудик отметил, что РФ использует гранаты РГ-Во с хлорацетофеноном — разновидностью слезоточивого газа. В декабре был зафиксирован 81 случай.

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Новые правила помощи ВПЛ

С 1 марта начнут действовать новые правила для внутренне перемещенных лиц в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что выплаты продлят еще на шесть месяцев для ВПЛ среди пенсионеров, граждан с инвалидностью 1 или 2 группы, детей с инвалидностью, сирот или лишенных родительской опеки.

В то же время планируют выделять выплаты для трудоспособных граждан, которые стали на учет в центры занятости или начали работать. В целом государство будет поддерживать выплатами более 1,5 млн ВПЛ.

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Фото: Pixabay

Поставки продуктов для ВСУ

В Министерстве обороны за последнюю неделю провели уже две необъявленные проверки поставщиков питания для ВСУ. В обоих случаях зафиксированы нарушения. Заместитель министра обороны Виталий Половенко отметил, что эти ситуации снова повторяются.

Некоторые компании, с которыми Минобороны заключило договоры в конце 2023 года, не могут справиться с обязанностями. Речь идет о своевременных поставках качественных продуктов для ВСУ. В дальнейшем закупки будет проводить ГП Государственный оператор тыла, чтобы избежать подобных ситуаций.

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Расследование падения Ил-76

Официальные представители РФ отвергли идею международного расследования падения Ил-76 в Белгородской области с участием третьих стран и представителей ООН, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, заместитель генсека ООН на Совбезе заявила, что на сегодня нельзя определить, находились ли на борту люди и что произошло с самолетом, поэтому считает, что России есть что скрывать.

Ситуация на фронте

Президента Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудили важнейшие направления действий Сил обороны Украины — это Авдеевка, Купянск и Юг. По его словам, самое главное внимание уделили увеличению производства снарядов и дронов.

— Еще один фокус внимания — снаряды. Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТП, постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения, — отметил глава государства.

Он сообщил, что во время Ставки уделили внимание защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора. Президент поручил подготовить планы дальнейшего прикрытия городов и критических объектов с воздуха.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, ВПО, Законопроект, Мобилизация, Соціальні виплати, Хімічна зброя
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