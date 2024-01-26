Проходной балл на НМТ в 2024 году: что известно о поступлении в вузы

Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2024 году будет проводиться с 14 мая по 19 июля. Этот период был определен приказом Министерства образования и науки Украины.

Кроме того был утвержден перечень учебных предметов, по которым состоится тестирование, и количество баллов на НМТ 2024.

Что известно и каким будет проходной балл на НМТ в 2024 году — читайте в материале Фактов ICTV.

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Проходной балл НМТ 2024

Конкурсный балл — общий результат абитуриента, который вычисляется по специальной формуле. С ним он может участвовать в конкурсном отборе при поступлении в вуз.

Кроме личных учебных достижений поступающего (баллов НМТ/ЗНО, за творческий конкурс) на проходной балл влияет выбранная специальность и местоположение вуза.

В 2024 году Минобразования намерено повысить пороговые баллы на НМТ. Об этом свидетельствует Приложение 5 к проекту Порядка приема в ЗВО (его опубликовали для общественного обсуждения).

В 2023 году поступающие должны были набрать:

от 130 баллов — для получения допуска к отбору на бюджет;

от 140 баллов — для отраслей международных отношений, права, фармации и промышленной фармации, публичного управления и администрирования;

от 150 баллов — для отрасли здравоохранения (стоматология, медицина, педиатрия).

Если проходной балл НМТ 2024 не изменится, то чтобы принять участие в конкурсе на бюджет 2024, абитуриент должен набрать минимум 130 баллов. Такую норму содержит проект Порядка приема на обучение для получения высшего образования 2024. Если конкурсный балл будет ниже 130 баллов, абитуриент не сможет поступать на бюджет.

Минимальный проходной балл для поступления на контракт вузы устанавливают самостоятельно.

Будет ли проходной балл в 2024 году на том же уровне, пока неизвестно.

Напоминаем, что в рамках вступительной кампании в 2024 году участники тестирования будут сдавать НМТ по четырем предметам:

история Украины;

украинский язык;

математика.

один предмет остается на выбор абитуриента.

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