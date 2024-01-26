Россия блокирует международное расследование падения Ил-76 — ГУР

Официальные представители РФ фактически отвергли идею международного расследования падения Ил-76 в Белгородской области с участием третьих стран и представителей ООН.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, заместитель генсека ООН на Совбезе заявила, что на сегодняшний день они не могут определить, находились ли на борту люди и, собственно, что произошло с самолетом, поэтому считает, что РФ есть что скрывать.

Сейчас смотрят

— Было много надежд на заседание Совбеза ООН, в частности относительно обнародования новых данных об авиакатастрофе, а также поддержки идеи международного расследования. Вместо этого мы видим поток российской пропаганды и лжи, — добавил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что именно поэтому Украина параллельно проводит собственное расследование и СБУ открыла соответствующее производство.

— Далее проводится сбор данных и изучение ситуации, — добавил разведчик.

На заседании Совбеза ООН, которое собрали из-за падения 24 января в Белгородской области РФ военно-транспортного самолета Ил-76, украинская сторона заявила о том, что Киев не проинформировали о якобы перевозке украинских военнопленных этим бортом.

Соответственно, если это подтвердится, это будет означать, что Россия использовала украинцев как живой щит для прикрытия транспортировки боекомплекта, которым обстреливает Украину.

Также заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин отметила, что военно-транспортные самолеты РФ являются легитимной военной целью.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.