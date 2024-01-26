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Валентина Летяк, редактор ленты

Россия блокирует международное расследование падения Ил-76 — ГУР

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНИАН

Официальные представители РФ фактически отвергли идею международного расследования падения Ил-76 в Белгородской области с участием третьих стран и представителей ООН.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, заместитель генсека ООН на Совбезе заявила, что на сегодняшний день они не могут определить, находились ли на борту люди и, собственно, что произошло с самолетом, поэтому считает, что РФ есть что скрывать.

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— Было много надежд на заседание Совбеза ООН, в частности относительно обнародования новых данных об авиакатастрофе, а также поддержки идеи международного расследования. Вместо этого мы видим поток российской пропаганды и лжи, — добавил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что именно поэтому Украина параллельно проводит собственное расследование и СБУ открыла соответствующее производство.

— Далее проводится сбор данных и изучение ситуации, — добавил разведчик.

На заседании Совбеза ООН, которое собрали из-за падения 24 января в Белгородской области РФ военно-транспортного самолета Ил-76, украинская сторона заявила о том, что Киев не проинформировали о якобы перевозке украинских военнопленных этим бортом.

Соответственно, если это подтвердится, это будет означать, что Россия использовала украинцев как живой щит для прикрытия транспортировки боекомплекта, которым обстреливает Украину.

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Также заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин отметила, что военно-транспортные самолеты РФ являются легитимной военной целью.

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Ил-76, Авиакатастрофы, Андрій Юсов, Белгород, Война в Украине, ГУР, літаки РФ, Російська агресія
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