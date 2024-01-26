Украина вернула тела 77 погибших военных
26 января на подконтрольную Украине территорию вернули тела 77 погибших защитников.
О репатриационном мероприятии сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Теперь ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения.
Там они будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.
Работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время.
За содействие в возвращении тел погибших военных в Координационном штабе благодарят представителей:
- объединенного центра при Службе безопасности Украины,
- Министерства внутренних дел Украины (Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах),
- Вооруженных сил Украины (Центрального управления гражданско-военного сотрудничества),
- Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области,
- Госпогранслужбы Украины,
- других представительств структур сектора безопасности и обороны Украины,
- Международного Комитета Красного Креста.
Полномасштабная война в Украине длится уже 702-е сутки.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными