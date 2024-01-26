26 января на подконтрольную Украине территорию вернули тела 77 погибших защитников.

О репатриационном мероприятии сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Теперь ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения.

Там они будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

Работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время.

За содействие в возвращении тел погибших военных в Координационном штабе благодарят представителей:

объединенного центра при Службе безопасности Украины,

Министерства внутренних дел Украины (Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах),

Вооруженных сил Украины (Центрального управления гражданско-военного сотрудничества),

Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области,

Госпогранслужбы Украины,

других представительств структур сектора безопасности и обороны Украины,

Международного Комитета Красного Креста.

Полномасштабная война в Украине длится уже 702-е сутки.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

