Взрывы в Херсоне и предстоящий визит Гросси на ЗАЭС: главные события ночи 26 января

В ночь на 26 января в Воздушных силах ВСУ дважды предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Юга.

После второго предупреждения появилась информация о взрывах в Херсоне.

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Угроза баллистики

Об угрозе применения врагом баллистического вооружения в Воздушных силах ВСУ предупреждали около часа и двух часов ночи.

Мониторинговые каналы, в частности, около двух ночи сообщали о нескольких пусках из района Армянска, что в пока оккупированном Крыму.

Тогда же в Херсоне прогремели взрывы.

Обстрел Херсона

Херсон был под плотным обстрелом около двух ночи 26 января.

Мониторинговые каналы сообщали, что оккупанты бьют по городу не только баллистикой из Крыма, но и артиллерией.

В областной и городской военных администрациях взрывы в Херсоне пока не комментировали.

Гросси посетит ЗАЭС

В ближайшие 10 дней генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси должен посетить Запорожскую атомную электростанцию.

О своих планах он сообщил после заседания Совбеза ООН, где докладывал о ситуации на ЗАЭС.

– Я планирую вернуться в Запорожье. Буду там, а также в Киеве и Москве, в ближайшие 10 дней или около того, – сообщил журналистам о своих планах Рафаэль Гросси.

В ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ собирается прибыть с несколькими экспертами, чтобы провести уже 16-ю ротацию персонала на атомной электростанции.

Во время посещения ЗАЭС Рафаэль Гросси хочет выяснить, как на станции решается проблема с водой после подрыва оккупантами Каховской дамбы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 702-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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