Буданов убежден, что вскоре состоится новый обмен пленными с Россией

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время может состояться очередной обмен пленных граждан Украины — как военных, так и гражданских лиц.

Свое убеждение он озвучил в эфире национального телемарафона Єдині новини.

– Жизни наших людей – военнослужащих или гражданских – не должны быть в опасности и в тех ужасных условиях, в которых их там удерживают. Все, что можно делать, мы сделаем. Уверен, что в ближайшее время обмен все-таки состоится, – сказал Буданов.

Военный подчеркнул, что резонансная катастрофа российского самолета Ил-76, на которой спекулируют кремлевские пропагандисты, озвучивая версии, что якобы на борту рейса были украинские пленные, обязательно будет расследована.

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Напомним, в списке из 230 украинских военнопленных, которые вернулись домой в порядке обмена 3 января, вновь не оказалось ни одного защитника Мариуполя из уже легендарного Азова (12 бригады специального назначения Азов Нацгвардии Украины).

Москва по-прежнему пытается использовать их в своих идеологических и пропагандистских целях.

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