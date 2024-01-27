Думал, что любимая погибла: история пленных пограничников Ильи и Алины

20 месяцев россияне держали пограничника Илью в плену, куда он попал с завода Ильича, обороняя Мариуполь. Через месяц в плен попала и его любимая Алина, с которой вместе служили и стали на защиту города в первые дни полномасштабного вторжения. Все это время он думал, что ее уже нет среди живых.

Илья и Алина встречались несколько лет. Вместе служили в Волынском пограничном отряде. И за два месяца до полномасштабного вторжения поехали в Мариуполь. Кинологи по специальности работали в порту, проверяли корабли. Там их и застала большая война.

В то, что Россия пошла большим наступлением на Украину, мужчина до последнего не мог поверить. Но командование собрало всех пограничников, раздали оружие, рассказывает Илья, и дали приказ стать на оборону города. О том, что борьба будет такой ожесточенной и кровавой, никто тогда подумать не мог.

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— Начались мощные обстрелы. Но жители Мариуполя шли на работу, не было никакой паники или истерики. Мне так странно было. Поэтому мы думали, что это все сейчас прекратится, обстрелы утихнут. Так, как, наверное, думали и местные. Но нас довооружили, и мы отправились на заводы, которые были расположены в Мариуполе, на оборону города, — вспоминает Алина.

Однако обстрелы становились мощнее и плотнее. Наших военных накрывали всем, чем только можно было. В городе продолжались ожесточенные бои. Позиции пограничников и других подразделений, которые держали оборону, россияне беспощадно бомбили и пытались сравнять с землей. Но они не сдавались, мужественно держались и как могли давали отпор вражеским войскам. Но силы становились неравными. Женщин решили вывезти на другие позиции, а мужчины пробирались вглубь завода.

— Я отдал Алине свою собаку и сказал, что мы должны это все пройти, что она сильная и все выдержит. Я ее поцеловал, и она уехала. А мы отправились на завод Ильича, — рассказывает Илья.

Как Илья попал в плен

Именно там пограничника и взяли в плен 12 апреля 2022 года. Тогда оккупанты захватили около двух тысяч защитников Мариуполя, вспоминает Илья. Их перевели через мост и загнали в тесное помещение. Там пограничник впервые увидел вживую российский флаг и флаг “ДНР”. Пить сначала не давали. Поэтому пришлось собирать в стаканы, которые нашли на полу, дождевую воду.

— Мы выставляли через решетку в окне небольшой стакан и ждали, пока туда накапает вода с крыши, а потом делились одним стаканом где-то на 10 человек. Буквально по глоточку, чтобы на всех хватило. Потом принесли банку каши и по куску хлеба на двоих, — вспоминает пограничник.

Сначала удерживали в Еленовке, потом самолетом переправили в российскую тюрьму. Алина продержалась на Азовстали еще месяц. И в мае их также взяли в плен. Но Илья уже этого не знал. И все это время думал, что его любимая погибла.

Как Алина попала в плен

— Большинство военных не хотели сдаваться в плен, ведь понимали, что там будет нелегко и вернуться оттуда живыми шансов мало. Но нас таки убедили, и мы 17 мая 2022 года в количестве 30 пограничников, кроме остальных подразделений, вышли в плен. Нас загнали в автобусы и повезли в Еленовку, где я пробыла 4 месяца. Илью я там не встретила. По словам побратима, который его видел, их этапировали в российскую тюрьму, — рассказывает пограничница.

То, что происходило следующие 5 месяцев, словами описать очень трудно, говорит она. В Еленовке в тесной камере их было около 30-ти женщин, спали на полу. Их кормили сырой пищей, условия содержания были очень жесткими. Над ними издевались и унижали. Но вера в то, что они когда-то смогут снова вернуться домой, не давала опустить руки и помогала все стерпеть.

Именно верой жил и ее любимый Илья. Но много о плене пограничник рассказывать не хочет, говорит, пытается тот ад быстрее забыть. Выжить и не отчаяться помог сильный характер и большое желание снова увидеть родных.

— Труднее всего было пережить их психологически-моральное давление. Они включали нам русскую музыку о Второй мировой войне, и это на протяжении всех 20-ти месяцев, пока я был в плену. Заставляли читать российские идеологические книги. Заставляли учить на память их гимны — Российской Федерации, учить и рассказывать стишки о том, что мы убиваем детей Донбасса, что мы едим людей и так далее. И если ты плохо выучишь или расскажешь — наказание могло быть жестоким, — вспоминает пограничник.

Возвращение из ада

Алину вернули домой через 5 месяцев во время большого женского обмена в октябре 2022 года. Она нашла в себе силы снова вернуться на службу, правда на Волыни. И больше года пыталась найти хоть какое-то известие о любимом, но тщетно. Спасалась работой. Пока не получила звонок с неизвестного номера. И в трубке услышала слова, о которых давно мечтала.

— Зая, это я, я вернулся, я наконец дома — когда я это услышала, то не поверила, думала, что мне это приснилось. Когда в голове немного прояснилось, я собралась и отправилась в столицу, чтобы увидеться, — рассказывает Алина.

Илью вернули домой в рамках крупнейшего с начала полномасштабного вторжения обмена пленными. Тогда удалось забрать у россиян 230 пленников. Пограничник рассказывает, когда понял, что их везут на обмен, до последнего боялся, чтобы ничего не сорвалось. Но когда уже ступил на родную землю — вздохнул с облегчением. И сразу позвонил родителям. И не знал, как спросить — что с Алиной, потому что очень боялся услышать самый страшный ответ.

— Я набрал отца, он меня сначала и не узнал, а потом расплакался в трубку. Я его успокоил и спросил, где Алина. Потому что не знал, как смотреть ее родителям в глаза после возвращения домой, если она погибла. Не уберег. Но то, что он ответил, наверное, было одним из самых счастливых моментов в моей жизни — потому что она была жива и дома. Трудно было сдержать эмоции, — говорит Илья.

Сейчас Илья привыкает к мирной жизни. Алина помогает, потому что знает и сама, как долго придется оправляться от пережитого. И пройдет еще много времени, когда удастся забыть все. Пограничники говорят — живут одним днем, ничего не планируют, и больше всего хотят, чтобы всех, кто сейчас в плену, поскорее вернули домой, потому что выдержать тот ад очень сложно.

Все фото предоставили Илья и Алина

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