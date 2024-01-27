Карта боевых действий на 27 января 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 27 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 27 января 2024

Ситуация в Украине на 27 января 2024

Оперативно-стратегическая группировка войск Север

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области РФ.

Оперативно-стратегическая группировка войск Хортица

На Купянском направлении украинские военные отбили 13 атак врага у Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили восемь атак оккупантов вблизи Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 11 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

Оперативно-стратегическая группировка войск Таврия

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

Вооруженные силы Украины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Так, Силы обороны на протяжении суток отбили 20 атак захватчиков неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще девять атак – в районах Опытного, Водяного, Першотравневого и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области – там отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков севернее Приютного, южнее Червоного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Оперативно-стратегическая группировка войск Одесса

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

За сутки армия РФ совершила четыре неудачных штурма позиций украинских войск.

В то же время ВСУ активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери РФ на 27 января 2024

личного состава – около 381 370 (+770),

танков ‒ 6 271 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 11 652 (+15),

артиллерийских систем – 9 085 (+3),

реактивных систем залпового огня – 972,

средств противовоздушной обороны ‒ 660,

самолетов – 331,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 037 (+4),

крылатых ракет ‒ 1 845,

кораблей (катеров) ‒ 23,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 12 072 (+8),

специальной техники – 1 433 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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