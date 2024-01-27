Татьяна Забожко, редактор ленты
Минус 770 оккупантов и 15 ББМ: потери РФ на 27 января
За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 770 российских оккупантов.
Таким образом на 703-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже более 381 тыс.
Потери РФ на 27 января 2024
- личного состава – около 381 370 (+770),
- танков ‒ 6 271 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 11 652 (+15),
- артиллерийских систем – 9 085 (+3),
- реактивных систем залпового огня – 972,
- средств противовоздушной обороны ‒ 660,
- самолетов – 331,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 037 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1 845,
- кораблей (катеров) ‒ 23,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 072 (+8),
- специальной техники – 1 433 (+8).
Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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