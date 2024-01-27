Минус 770 оккупантов и 15 ББМ: потери РФ на 27 января

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 770 российских оккупантов.

Таким образом на 703-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже более 381 тыс.

Потери РФ на 27 января 2024

личного состава – около 381 370 (+770),

танков ‒ 6 271 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 11 652 (+15),

артиллерийских систем – 9 085 (+3),

реактивных систем залпового огня – 972,

средств противовоздушной обороны ‒ 660,

самолетов – 331,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 037 (+4),

крылатых ракет ‒ 1 845,

кораблей (катеров) ‒ 23,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 12 072 (+8),

специальной техники – 1 433 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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