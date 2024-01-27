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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ увеличила количество столкновений до 50 в сутки – Тарнавский о боях на четырех направлениях

Війна в Україні

За сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений.

В частности, ощутимо возросло количество наступательных и штурмовых действий армии РФ в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Таврия.

По словам командующего ОСУВ Таврия Александра Тарнавского, уже вторые сутки подряд враг там проводит по 50 боевых столкновений.

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Ситуация в зоне ответственности ОСГВ Таврия

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

Вооруженные силы Украины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Так, Силы обороны на протяжении суток отбили 20 атак захватчиков неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще девять атак – в районах Опытного, Водяного, Першотравневого и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области – там отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.

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На Запорожском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков севернее Приютного, южнее Червоного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Вражеские удары оккупантов

В операционной зоне ОСГВ Таврия в течение семи суток враг нанес 100 авиаударов.

В основном захватчики применяли корректируемые авиабомбы. Большинство КАБов оккупанты сбросили на Донетчину.

26 января армия РФ ударила из ЗРК С-300 по Мирнограду и Новогродовке.

Всего врагом было совершено 714 артобстрелов.

Потери армии РФ

В плен за неделю сдались полтора десятка оккупантов.

Вооруженные силы Украины в зоне ОСУВ Таврия уничтожили:

  • 385 оккупантов,
  • шесть танков,
  • девять боевых бронированных машин,
  • три автомобиля,
  • три единицы специальной техники,
  • 230 беспилотников разных типов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Тарнавский, Генштаб ВСУ

Фото: 148 отдельная артиллерийская бригада

Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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