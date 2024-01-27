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Валентина Летяк, редактор ленты

Украина может вернуть контроль над небом в 2024-м: Кулеба назвал условия

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Возвращение полного контроля над воздушным пространством — вполне достижимая цель для Украины в 2024 году, если она получит истребители F-16, достаточное количество дронов соответствующего класса, средств РЭБ и ракет.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на совместной с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом пресс-конференции в Киеве.

— Все реалистично и этому научила нас война. Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны — именно в этом важность нашего сотрудничества с Литвой, — если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это все достижимо, — объяснил он.

По его словам, соответствующие решения уже воплощаются — “просто необходимо получить все эти элементы в достаточном количестве и в надлежащее время”.

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— Именно над этим мы работаем, и именно поэтому Европейский фонд мира является очень важным. Он создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения этих элементов для Украины, — отметил глава МИД.

Что касается дронов, то у Литвы есть необходимые технологии для их производства, а у “нас есть возможность масштабировать производство”, говорит Кулеба.

— Есть четкое понимание, что, как и когда мы будем делать для того, чтобы украинско-литовское сотрудничество в производстве дронов в кратчайшие сроки дало максимальный результат. И я благодарю Габриэлюса за содержательный разговор и договоренности по этому поводу, — подытожил дипломат.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Дания передаст Украине истребители F-16 в запланированные сроки и пока нет угрозы срывов этой программы.

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Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Дмитрий Кулеба, Дрони, Литва, МЗС України
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