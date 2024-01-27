В Украине введут сертификат военнообязанного – Арахамия
В Украине планируют ввести сертификат военнообязанного для людей мобилизационного возраста. Сейчас это мужчины в возрасте от 27 до 60 лет.
Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в интервью украинским журналистам.
Что известно о сертификате военнообязанного
Сначала сертификат военнообязанного планировался для всех людей призывного возраста, но потом решили сделать только для людей мобилизационного возраста. По словам Арахамии, новая модель может заработать через четыре месяца.
— Сделать это для того, чтобы мы, как государство, понимали, какой у нас мобилизационный ресурс, — объяснил Арахамия новую инициативу.
В то же время он обратил внимание на важность так называемой смарт-мобилизации в армии. По его мнению, во время мобилизации государство должно учитывать навыки и образование, которые люди получили в гражданской жизни.