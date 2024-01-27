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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине введут сертификат военнообязанного – Арахамия

В Украине введут сертификат военнообязанного – Арахамия
Фото: Генштаб ВСУ

В Украине планируют ввести сертификат военнообязанного для людей мобилизационного возраста. Сейчас это мужчины в возрасте от 27 до 60 лет.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в интервью украинским журналистам.

Что известно о сертификате военнообязанного

Сначала сертификат военнообязанного планировался для всех людей призывного возраста, но потом решили сделать только для людей мобилизационного возраста. По словам Арахамии, новая модель может заработать через четыре месяца.

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— Сделать это для того, чтобы мы, как государство, понимали, какой у нас мобилизационный ресурс, — объяснил Арахамия новую инициативу.

В то же время он обратил внимание на важность так называемой смарт-мобилизации в армии. По его мнению, во время мобилизации государство должно учитывать навыки и образование, которые люди получили в гражданской жизни.

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В Украине введут сертификат военнообязанного – Арахамия

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Источник: LB.ua
Война в Украине, Давид Арахамия, Мобилизация, українські військові
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