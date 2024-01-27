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Юлия Захарченко, редактор ленты

Воевать будут все, сейчас вы можете выбрать, где именно: Алина Михайлова из Волков Да Винчи о мобилизации

Воевать будут все, сейчас вы можете выбрать, где именно: Алина Михайлова из Волков Да Винчи о мобилизации
Фото: УНИАН

Руководитель медицинской службы механизированного батальона Волки Да Винчи Алина Михайлова высказалась о мобилизации. Она считает, что воевать придется всем украинцам, а сейчас не хватает кадров для службы в армии.

— Воевать будут воевать все. Но “воевать будут все” говорят исключительно военные. А на уровне государства мы пытаемся сглаживать красиво углы. Я не понимаю, для чего. Такой дефицит кадров, кадровых военных, — сказала она.

По ее словам, если спросить у офицера, то он без сомнений ответит, что не хватает пехоты, командиров взводов и рот, потому что нет людей и кадрового резерва.

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Воевать будут все, сейчас вы можете выбрать, где именно: Алина Михайлова из Волков Да Винчи о мобилизации

— Часть людей погибла или ранена, они не вернутся в войско. А других где мы будем брать? Как мы собираемся набирать людей? Мы будем их лелеять и говорить: ты еще посиди, еще немного, уже скоро, мы в Крыму будем в следующем году. Для чего это? Давайте на третий год полномасштабной войны будем реалистами, — сказала Алина Михайлова.

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Она убеждена, что стоит прямо говорить, что воевать будут все. Иначе Украина просто проиграет войну против России.

— И ты сейчас должен готовиться, выбирать подразделение, идти в ТЦК, давать бумажки, вступать и готовиться. Других вариантов нет и не будет. Единственный другой вариант — мы тогда проиграем войну, — считает она.

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Источник: Новое время
Война в Украине, військовослужбовці, Мобилизация, ТЦК, українські військові
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