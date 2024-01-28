Карта боевых действий на 28 января 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 28 января сообщили в Генштабе ВСУ.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 28 января 2024

Ситуация в Украине на 28 января 2024

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 7 атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак оккупантов неподалеку Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак у Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 14 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отбили атаку врага западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

Потери РФ на 28 января 2024

личного состава — около 382110 (+740) человек,

танков — 6280 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 11671 (+19) ед,

артиллерийских систем — 9097 (+12) ед,

РСЗО — 972 (+0) ед,

средств ПВО — 660 (+0) ед,

самолетов — 331 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7041 (+4),

крылатых ракет — 1845 (+0),

кораблей/катеров — 23 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12103 (+31) ед,

специальной техники — 1436 (+3)

Полномасштабная война в Украине длится уже 704-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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