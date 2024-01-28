Падение Ил-76 и продвижение оккупантов под Авдеевкой: что изменилось на фронте за неделю

Эта неделя была насыщена событиями. Оккупанты сообщают о якобы прорыве в районе Авдеевки и о подготовке нового наступления на Киев и Харьков.

Воздушные силы Украины успешно уничтожают артсистемы оккупантов на поле боя, а также нейтрализуют российские ракеты и дроны средствами РЭБ.

О падении самолета Ил-76 в Белгородской области и о том, при каких условиях возможно новое наступление оккупантов на столицу Украины — читайте в материале Фактов ICTV.

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Воздушные силы успешно применяют средства РЭБ

Планирует ли РФ наступление на Киев

На днях журналисты Financial Times со ссылкой на украинских силовиков написали, что кремлевский диктатор Владимир Путин не исключает и еще одну попытку захвата Харькова или даже Киева.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, пока война продолжается, всегда будут риски попыток повторного наступления российских оккупантов.

Он отметил, что теоретически мы не можем исключить возможность наступления РФ на Киев в полном объеме. Впрочем, на сегодняшний день нет оснований считать, что Россия готовит новое наступление на столицу Украины.

– Потому что концентрация войск в трех областях, которые граничат с территорией Украины, составляет около 17 тыс., максимум – до 20 тыс. Это Курская, Брянская, Белгородская области. Это не тот контингент, который наступает, это контингент, который осуществляет мероприятия по прикрытию границы. Плюс там есть российские военные, чтобы сковывать наши подразделения, – сказал эксперт.

Наступление оккупантов на Востоке

Представитель Белого дома Джон Кирби на днях заявил, что сейчас США не видят какого-то значительного продвижения украинских или российских войск в районе Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Впрочем он подчеркнул, что ситуация может измениться.

– Ни одна из сторон не достигла большого прогресса, мы не видим какого-либо серьезного подталкивания россиян к какому-то наземному наступлению. И я не исключаю, что они не попытаются снова, когда почва станет тверже, — сказал Кирби.

Да, действительно, на Востоке Украины российское наступление достигает собственной пиковой активности, а затем дойдет до определенной точки, отмечает Мусиенко.

Сейчас почва не успевает замерзать, поэтому военную технику труднее применять на некоторых участках фронта.

– Оно (наступление, — Ред.) доходит до определенной точки. Они действуют как могут, штурмовыми группами. Джон Кирби (координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, — Ред.) говорит о подмерзании почвы, что, возможно, тогда они смогут активнее использовать технику и это даст больше наступательного потенциала, – сказал эксперт.

Он выразил сомнения относительно того, что оккупантам удастся возобновить наступательные действия и одновременно достичь значительных успехов. Однако эксперт не исключает, что оккупанты будут ждать весны и пополнять собственные колоссальные потери.

– Вероятно, будут иметь определенные тактические успехи — это надо понимать, где еще смогут продвинуться. И на этом они остановятся. А дальше будут ждать весны, мобилизации, оживления этих процессов, доукомплектования собственных подразделений, попытки компенсировать колоссальные потери. С прицелом на то, что возможно на осень-зиму 2024-2025 годов возобновить наступательные действия, если им это удастся и дадут украинские Силы обороны. У меня есть сомнения, что российским войскам удастся, – сказал аналитик.

Падение Ил-76 в Белгородской области

24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. В тот день должен был состояться обмен пленными.

В Генштабе ВСУ утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300, которыми в последнее время массированно обстреливают Харьков из Белгородской области РФ.

Как сообщают российские издания, на борту Ил-76 якобы было 65 пленных, три человека, которые их сопровождали, и шесть членов экипажа.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обратил внимание, что россияне обвиняют Украину, однако не дают доказательств, что в Ил-76 действительно были военнопленные.

– Есть ряд непонятных для такой позиции факторов. Прежде всего, россияне не показали поля, усеянные трупами и останками, как должны были бы показать, чтобы максимально обвинить Украину. Но даже этого нет. Ситуация не понятна до конца, – пояснил глава ГУР.

Начальник украинской разведки также отметил, что Россия и в дальнейшем скрывает трупы и не может предоставить никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о вине Украины. Тем временем РФ не допускает международные организации к расследованию этого дела.

Мусиенко считает, что вопросов много, но не стоит верить российской пропаганде. По его мнению, это колоссальный удар по имиджу РФ, поэтому они начали придумывать различные версии этого события.

– Это все начало ботофермами разгоняться в сети. Понятно, что сейчас Россия будет эту версию раскручивать. Я говорю, что российской пропаганде верить не нужно. Нужно верить в наши силы, – отметил военный эксперт.

Воздушные силы успешно применяют средства РЭБ

23 января оккупанты снова нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, 21 цель была уничтожена, часть из них деактивирована средствами РЭБ.

В Воздушных силах предположили, что эта атака была направлена именно на выявление средств радиоэлектронной борьбы.

Эти системы с помощью электромагнитного излучения и радиосигналов помогают обнаружить и подавить вражеские дроны и ракеты, рассказывает военный эксперт.

– Они бывают разного размера, есть большие установки, а есть маленькие, которые устанавливают на автомобиль, и они перемещаются. Понятно, что оккупанты выискивают их, а также ищут объекты, где эти системы производятся. Их это донимает, очевидно, что Украина делает в этом прогресс, – говорит Мусиенко.

Подробнее о том, как именно работают системы радиоэлектронной борьбы и какие системы РЭБ есть на вооружении у Украины, читайте в материале Марты Бондаренко — по ссылке.

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