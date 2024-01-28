РФ ударила по Мирнограду: есть пострадавшие, повреждены дома и учебные заведения

Войска РФ в ночь на 28 января нанесли ракетный удар по жилому массиву Мирнограда Донецкой области. Три человека пострадали, многие дома повреждены.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Атака на Мирноград

— Находясь в собственных домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет. У 30-летней жительницы соседнего дома врачи диагностировали черепно-мозговую травму, — говорится в сообщении.

Из-за разрыва средств поражения повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также 9 автомобилей.

Сейчас смотрят

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 704-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник, фото: Донецкая областная прокуратура

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.