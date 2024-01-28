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Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

В двух областях Украины пятеро детей отравились угарным газом

В двух областях Украины пятеро детей отравились угарным газом
Фото: ГСЧС

27 января сразу в двух областях Украины произошло отравление угарным газом в двух частных домах.

Причиной инцидентов предварительно стала неправильная эксплуатация печного отопления.

В Киевской области от отравления пострадали двое детей 10-ти и 12-ти лет.

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В Черниговской области серьезное удушье произошло у семьи из четырех человек, трое из них дети — один ребенок годовалый.

У всех пострадавших врачи зафиксировали состояние средней тяжести, все они под медицинским контролем в больнице.

Спасатели настоятельно призывают всех владельцев частных домов внимательно относиться к печному или каминному оборудованию в своем хозяйстве.

Чтобы предотвратить трагические последствия, необходимо не оставлять без наблюдения газовое оборудование, всегда открывать заслонку и регулярно проветривать помещения.

Напомним, эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, в чем заключается опасность угарного газа и как уберечься от отравления.

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ДСНС, Отравление, чадний газ
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