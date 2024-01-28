Ночью РФ выпустила по Украине 8 дронов и пять ракет Искандер-М и С-300 — Воздушные силы
В ночь на 28 января РФ нанесла удары по Украине 8 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, двумя ракетами Искандер-М и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
Дроновая атака
Вражеские БпЛА запускали с юго-восточного направления — из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ.
Мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены четыре из восьми дронов, которыми противник атаковал прифронтовую зону.
Ракетная атака
Двумя ракетами Искандер-М РФ ударила по Полтавщине из района Воронежской области, РФ.
Три зенитные управляемые ракеты С-300 россияне выпустили по Донецкой области с временно оккупированной территории области.
В Воздушных силах отметили, что о ликвидации последствий удара баллистикой сообщат местные администрации. Предварительно без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 704-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.