Ночью РФ выпустила по Украине 8 дронов и пять ракет Искандер-М и С-300 — Воздушные силы

В ночь на 28 января РФ нанесла удары по Украине 8 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, двумя ракетами Искандер-М и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Дроновая атака

Вражеские БпЛА запускали с юго-восточного направления — из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ.

Мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены четыре из восьми дронов, которыми противник атаковал прифронтовую зону.

Ракетная атака

Двумя ракетами Искандер-М РФ ударила по Полтавщине из района Воронежской области, РФ.

Три зенитные управляемые ракеты С-300 россияне выпустили по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

В Воздушных силах отметили, что о ликвидации последствий удара баллистикой сообщат местные администрации. Предварительно без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 704-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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