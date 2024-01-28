Взрывы на Полтавщине, удар по базе США в Иордании и увеличение помощи Украине: главные новости 28 января

В Полтавской области прогремели взрывы во время тревоги. Как впоследствии сообщили в ОВА, по предварительной информации, враг ударил по промышленному объекту в Кременчугском районе.

Параллельно с этим канцлер Германии призвал союзников по ЕС увеличить поддержку Украины, когда у США с этим есть временные трудности.

Об этих и других главных событиях 28 января в Украине и мире читайте в дайджесте на Фактах ICTV.

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Взрывы на Полтавщине

В Полтаве и Кременчуге прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Также в ВС ВСУ сообщали, что в Кременчуге существует ракетная опасность, поскольку ракета летела в сторону города.

Как позже сообщил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, в Кременчугском районе, вероятно, есть попадание в промышленный объект.

— Второй день подряд враг атаковал Полтавскую область. По предварительной информации снова есть попадание в промышленный объект в Кременчугском районе, — написал он.

Удар РФ по Мирнограду

Войска РФ в ночь на 28 января нанесли ракетный удар по жилому массиву Мирнограда Донецкой области. Три человека пострадали, многие дома повреждены, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

— Находясь в собственных домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет. У 30-летней жительницы соседнего дома врачи диагностировали черепно-мозговую травму, — говорится в сообщении.

Из-за разрыва средств поражения повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также 9 автомобилей.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По 3 тыс. снарядов ежемесячно для Украины

Франция сможет предоставлять украинской армии 3 тыс. снарядов 155-мм ежемесячно в качестве оборонной поддержки.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который возглавлял украинскую делегацию во время первого заседания Коалиции артиллерии в Париже.

Он сообщил об анонсировании помощи со стороны Парижа министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

— Франция также планирует изготовить для Украины 78 Цезарей, шесть из которых будут поставлены в ближайшее время, — отметил французский чиновник.

Шольц призвал к увеличению помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц снова призвал европейские страны увеличить финансовую и военную помощь Украине.

Об этом Шольц сказал на конференции европейских делегатов СДПГ в Берлине.

В свете трудностей президента США Джо Байдена с проведением через американский Конгресс нового пакета помощи Украине, сторонники Киева “сейчас находятся в очень решительном положении”, заявил он.

Именно поэтому он сказал, что хочет “поговорить в Европе о том, как каждый может увеличить и расширить свой вклад”.

Военная поддержка Украины в других европейских странах часто “ограничена”, считает Шольц. Правительство Германии уже выделило более €7 млрд для Украины в бюджете этого года, что сейчас составляет более половины от общего объема взносов европейских государств, сказал он. Германия хотела сделать много чего, но она была “лишь средним государством”, сказал Шольц, добавив, что теперь “все остальные должны внести свой вклад, чтобы сделать многое”.

Обстрелы приграничья Украины

РФ продолжает регулярно обстреливать приграничные территории, а также применять диверсионно-разведывательные группы, заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

— К сожалению, ситуация достаточно непростая. Прежде всего из-за обстрелов, которые Россия ежедневно продолжает наносить. Всего только с начала этого месяца нашими пограничными нарядами зафиксировано более 1,8 тыс. обстрелов, которые РФ осуществила по территории Черниговской, Харьковской и Сумской областей, — сказал он.

Он также рассказал, какие приграничные территории Украины Россия обстреливает чаще всего и использует для проникновения своих ДРГ на украинские территории.

Как помогут удары по РФ западным оружием

Украина выиграла бы войну быстрее, если бы имела разрешение бить по целям на территории России западным оружием, заявил командующий Военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина могла бы выиграть войну быстрее, если бы получила такое разрешение, командующий сказал: Конечно, чем быстрее Вооруженные силы будут иметь необходимые боевые возможности и определенные возможности для уничтожения объектов инфраструктуры противника, тем быстрее мы победим.

Вице-адмирал отметил, что РФ, зная боевые возможности украинских военных, соответственно “реагирует на наши действия”.

По его словам, если бы ВСУ имели большие возможности, война разворачивалась бы совсем по-другому.

— Если бы Украина имела определенные виды дальнобойного вооружения, которое можно применять вглубь территории противника, конечно, противник вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя, — добавил Неижпапа.

Атака по базе США в Иордании

В ночь на 28 января на военную базу США в Иордании вблизи границы с Сирией произошла атака ударных дронов.

Трое американских военных погибли, еще два десятка пострадали.

Это стало первым случаем гибели солдат Соединенных Штатов с начала военного конфликта на Ближнем Востоке, инициированного террористической группировкой ХАМАС.

Трагический инцидент подтвердили в Белом доме в Вашингтоне.

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