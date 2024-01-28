Уже есть график на следующую неделю: Зеленский о сотрудничестве с международными партнерами

На следующую неделю готовятся оборонные пакеты для украинских военных со стороны партнеров Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 28 января.

Он заявил, что на следующую неделю уже есть график международной коммуникации, который усилит наше государство.

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— И то, что касается позиций в Европе — в отношениях с Евросоюзом, и с нашими соседями в Евросоюзе, и то, что касается международных институтов — тех, которые должны защищать международное право, и, конечно, готовим новые оборонные пакеты для наших воинов. По итогам и новой недели мы сможем сказать, что Украина стала сильнее, — сказал он.

Президент подчеркнул, что важно, чтобы каждая неделя добавляла двусторонним отношениям с партнерами больше четких договоренностей, а оборонным коалициям — больше устойчивости в поставках оружия, снарядов, техники.

Также Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников и каждого и каждой, кто сейчас находится на позициях, в бою, на боевых постах или на боевых заданиях

— На всей линии фронта, от Купянска до Крынок. Всем, кто восстанавливается после ранений. И кто тренируется, чтобы присоединиться к Силам обороны и безопасности Украины, — сказал он.

Президент отдельно отметил украинских пограничников, а именно воинов подразделений Пограничной службы Украины, которые не только защищают государственную границу, но и “наравне со всеми воюют на разных направлениях фронта”. Владимир Зеленский выделил бригаду Стальной кордон, которых назвал “крепкими воинами”, которые защищают Харьковскую область и Купянское направление.

— И отдельно отмечу результативность солдат Артема Цаплюка и Игоря Каменецкого, младших сержантов Юрия Попиша и Ярослава Шолома, подполковника Валерия Гаврилюка. Спасибо вам, ребята, за умелые действия! Воины Луганского пограничного отряда — бригада Помста — сильные воины, снова на передовой, Лиманский и Бахмутский направления. Особенно я благодарен за смелость солдату Евгению Сердюку и за личную эффективность — старшему сержанту Кириллу Чумаченко, — сказал он.

По Марьинскому направлению, здесь президент поблагодарил за меткость и уничтожение российской техники пограничной комендатуре быстрого реагирования Житомирского отряда.

— А особенно я отмечу младшего сержанта Павла Шевчука и сержанта Радиона Блашко — просто молодцы, ребята! Каждый личный результат на этой войне — это результат всей Украины, — сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что особой благодарности заслуживают воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады наших ВСУ, которые “неизменно смело защищают государство”.

Глава государства отметил за боевые операции старшего солдата Евгения Кучменко и солдат Николая Мантулу и Виталия Курдина.

Что касается 68-й отдельной егерской бригады, здесь президент отметил солдат Анатолия Власюка и Николая Чубика.

Отдельно Владимир Зеленский отметил 100-ю отдельную бригаду ТрО и, в частности, старшего солдата Николая Панасенко и штаб-сержанта Александра Березного.

— Ребята, которые настолько храбрые, которые настолько сознательные, настолько самоотверженные, что именно благодаря именно таким нашим воинам мир — несмотря на все — продолжает верить в Украину, в нашу возможность пройти эту войну так, как именно Украине нужно, — сказал он.

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