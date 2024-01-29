Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

1070 оккупантов, 25 ББМ и 16 артсистем: потери РФ за сутки

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 383 180 своих военных, из них 1070 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери РФ на 29 января 2024

  • личного состава — около 383180 (+1070) человек,
  • танков — 6290 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 11696 (+25) ед,
  • артиллерийских систем — 9113 (+16) ед,
  • РСЗО — 972 (+0) ед,
  • средств ПВО — 660 (+0) ед,
  • самолетов — 331 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7049 (+8),
  • крылатых ракет — 1846 (+1),
  • кораблей/катеров — 23 (+0) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12149 (+46) ед,
  • специальной техники — 1443 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 705-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ расширили плацдармы на левобережье Херсонщины — Гуменюк
воїни ЗСУ
€50 млрд для Украины: в Венгрии заявили о готовности к компромиссу
Угорщина
Зеленский о ракетах Taurus: Недоверие будет очень дорого стоить
1070 оккупантов, 25 ББМ и 16 артсистем: потери РФ за сутки
Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ еще на 6 месяцев
Санкції проти Росії
Работа не останавливается. ВСУ круглосуточно возводят линии обороны — Фитьо
ЗСУ зима, сніг на фронті

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь