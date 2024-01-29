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1070 оккупантов, 25 ББМ и 16 артсистем: потери РФ за сутки
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 383 180 своих военных, из них 1070 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери РФ на 29 января 2024
- личного состава — около 383180 (+1070) человек,
- танков — 6290 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 11696 (+25) ед,
- артиллерийских систем — 9113 (+16) ед,
- РСЗО — 972 (+0) ед,
- средств ПВО — 660 (+0) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 7049 (+8),
- крылатых ракет — 1846 (+1),
- кораблей/катеров — 23 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12149 (+46) ед,
- специальной техники — 1443 (+7).
Полномасштабная война в Украине длится уже 705-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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