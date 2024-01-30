Атака дронами, расширение плацдармов в Херсонской области, переговоры в Ужгороде: новости 29 января

В ночь на 29 января российские войска пытались атаковать Украину ударными дронами. Некоторые из них долетели до западных границ государства.

В то же время украинские Силы обороны продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области. И эта работа имеет определенный результат.

Что произошло в Украине и мире за сутки 29 января 2024 года – читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

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Ночная атака дронами по Украине

Россия атаковала Украину дронами в ночь на 29 января. Некоторые ударные Shahed долетели до западных границ государства, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, четыре из восьми дронов уничтожены в разных областях Украины — это Николаевская, Житомирская, Ровенская и Хмельницкая.

Игнат обратил внимание, что эта и предыдущая ночи были практически идентичны в применении россиянами средств воздушного нападения.

Плацдармы на левобережье Херсонской области

В Херсонской области на левом берегу Днепра Силы обороны продолжают работу, чтобы осуществить расширение плацдармов. И на сегодня она уже имеет определенные результаты, заявила спикер ОК Юг Наталья Гуменюк.

Однако она отметила, что линия фронта очень гибкая и под давлением вражеских подразделений. Оккупантов гораздо больше на левом берегу.

Россияне имеют соответствующее тыловое основание, которое их может защищать, в отличие от ВСУ, где за спинами Днепр, отметила пресс-секретарь ОК Юг.

Возведение линий обороны на фронте

На фронте украинские военные ежедневно возводят линии обороны. ВСУ имеют позиции, которые сдержат оккупантов в случае осложнения ситуации, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо. По его словам, речь идет о заградительных противотанковых рвах и инженерных сооружениях.

Целый комплекс инженерных сооружений возводится ежедневно вокруг всех ключевых точек, которые определило командование. Работа продолжается, а также ведется и на северных границах, говорится в его заявлении.

Переговоры с главой МИД Венгрии

В Ужгороде состоялись переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Стороны договорились провести встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского, однако без обсуждения конкретных дат.

Внедрение стандартов НАТО в ВСУ

В Минобороны, Вооруженных силах Украины, других составляющих сектора безопасности и обороны внедрены еще 18 стандартов НАТО.

По информации Минобороны, они были введены с декабря 2023 года до января 2024 года в рамках Целей партнерства Украина-НАТО.

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