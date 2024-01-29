Хакерская атака на штаб по вопросам пленных и наращивание ОПК в 2024: главные события ночи 29 января

Ночью российские оккупанты запустили восемь дронов типа Shahed-136/131 по Украине. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели уничтожены.

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Командующий Сухопутными войсками о количестве мобилизованных

Вооруженные силы Украины способны подготовить столько новых солдат, сколько будет мобилизовано в соответствии с новым законопроектом. Об этом заявил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

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— 500 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч — как будет определено законом о мобилизации, мы готовы, — сказал он.

Минобороны назвало цель на 2024 год в сфере ОПК

В течение прошлого года Украина смогла увеличить отечественное производство техники и вооружения. Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Государственный бюджет Украины на 2024 год предусматривает 257 млрд гривен на такую статью расходов, как “вооружение, военная техника и боеприпасы” для ВСУ. Он указывает, что немало финансового ресурса будет направлено на загрузку производственных мощностей украинского ОПК.

Российские хакеры совершили DDoS-атаку на Координационный штаб по вопросам военнопленных

Вечером 28 января на электронные сервисы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) была осуществлена DDoS-атака. В результате на некоторое время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам сайта.

— Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падения самолета ИЛ-76, несет для него угрозу, — говорится в сообщении штаба.

В то же время администраторы заверили, что штаб продолжает работу над возвращением наших граждан из российского плена, несмотря на все выходки противника.

Умеров рассказал о проверках в ТЦК

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что в регионах Украины проходят системные незапланированные проверки органов Территориальных центров комплектации и социальной поддержки.

В результате выявлены многочисленные нарушения, а команда оборонного ведомства работает над тем, чтобы их устранить.

Столтенберг о приглашении Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на определенном этапе пригласят Украину стать полноценным членом блока. Он напомнил многолетнее противостояние Москвы волеизъявлению независимых государств по вступлению в Североатлантический блок.

— Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, СССР называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать свой путь. Это право имеет Норвегия, оно имеет Швеция и Финляндия, а также Украина, — пояснил он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 705-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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