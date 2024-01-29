Карта боевых действий на 29 января 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.

Такие данные по состоянию на 29 января сообщили в Генштабе ВСУ.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 29 января 2024

Ситуация в Украине на 29 января 2024

На Купянском направлении отбито 4 атаки врага вблизи Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника у Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 вражескую атаку у Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши воины отбили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

Потери РФ на 29 января 2024

личного состава — около 383180 (+1070) чел,

танков — 6290 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 11696 (+25) ед,

артиллерийских систем — 9113 (+16) ед,

РСЗО — 972 (+0) ед,

средств ПВО — 660 (+0) ед,

самолетов — 331 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7049 (+8),

крылатых ракет — 1846 (+1),

кораблей/катеров — 23 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12149 (+46) ед,

специальной техники — 1443 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 705-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

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