Минимальная заработная плата 2024: какая будет сумма за вычетом налогов

9 ноября 2023 года Верховная Рада Украины приняла Закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Согласно госбюджету на 2024 год, определены важные показатели: минимальная заработная плата и прожиточный минимум.

Какой будет сумма минимальной зарплаты в Украине с вычетом налогов — читайте на Фактах ICTV.

Минимальная зарплата в Украине с вычетом налогов 2024: сумма

Минимальная заработная плата, согласно Закону Украины Об оплате труда №108/95-ВР от 24.03.1995 года — это гарантированный государством минимальный размер оплаты за выполненную работником месячную или часовую норму труда.

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Из-за войны в Украине и нанесенного ей ущерба уровень минимальной заработной платы в течение 2023 года не менялся и составлял — 6 700 грн (в месячном размере) и 40,46 грн (в почасовом размере). Однако, в 2024 году запланировано увеличение суммы выплат.

Согласно принятому госбюджету на 2024 год, размер минимальной заработной платы будет меняться два раза:

с 1 января — 7 100 грн в месячном размере и 42,60 грн в почасовом;

с 1 апреля — 8 тыс. грн и 48 грн в час.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец прокомментировал, что для того, чтобы узнать размер минимальной зарплаты для выплаты работникам на руки после вычета налогов в 2024 году, необходимо от актуального уровня минимальной заработной платы отнять налог на доходы физических лиц и военный сбор (эта сумма вычитается из ставки работника).

В результате получим:

минимальная зарплата на руки работнику (МЗП — 18% (НДФЛ) — 1,5% (ВС) — с 1 января 2024 года — 5 734,67 грн;

минимальная зарплата на руки работнику (МЗП — 18% (НДФЛ) — 1,5% (ВС) — с 1 апреля 2024 года — 6 461,6 грн.

Также работодатель должен уплатить ЕСВ в размере 22%, то есть 1 562 грн.

Юрист отметил, что актуальный уровень минимальной заработной платы является обязательным для всех украинских работодателей, использующих наемный труд, независимо от системы оплаты труда на предприятии или формы его собственности.

Обратите внимание! Выплата работнику зарплаты меньше размера МЗП, при условии выполненной им месячной или часовой нормы труда, считается нарушением трудового законодательства и влечет за собой штраф для работодателя в двукратном размере минимальной заработной платы:

с 1 января 2024 года — 14 200 грн;

с 1 апреля — 16 тыс. грн.

Сумма штрафа взимается за каждого работника, по отношению к которому было совершено нарушение.

Напоминаем, что с 1 января также повысился прожиточный минимум до 2 920 грн на одно лицо в расчете на месяц.

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