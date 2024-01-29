Министр энергетики рассказал, почему Украина строит новые энергоблоки на ХАЭС
Чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС, Украина планирует строительство новых атомных энергоблоков.
Об этом в понедельник, 29 января, заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона Єдині новини.
Он отметил, что такое решение было принято, поскольку неизвестно, в каком состоянии станция будет находиться после деоккупации.
– Мы понимаем, что вернем эту станцию обязательно, это вопрос времени. Другой вопрос — в каком состоянии мы ее вернем и сможем ли сразу запустить в работу, – сказал министр.
Галущенко напомнил, что строительство 3 и 4 энергоблоков ХАЭС планировалось уже давно. В частности, готовность 3 энергоблока на сегодня является достаточно высокой, отметил он.
Строительство четырех блоков на Хмельницкой АЭС начнется в 2024 году, после чего станция должна стать самой мощной в Европе.
– С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет крупнейшей в Европе и даже большей по мощности, чем Запорожская АЭС, – добавил министр.
Оккупация ЗАЭС
Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. С тех пор ситуация на станции критическая.
Там может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности. В реакторах ЗАЭС заканчивается срок использования ядерного топлива.
По информации Энергоатома, дальнейшая эксплуатация такого топлива на оккупированной Запорожской АЭС нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности.