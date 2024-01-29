Что такое демобилизация и ее последствия для граждан, армии и экономики

Демобилизация – это понятие, связанное с участием страны в войне. О том, что предполагает демобилизация, какие ее последствия и возможна ли демобилизация во время войны, Фактам ICTV рассказал адвокат Gracers Law Firm Сергей Савинский.

Что такое демобилизация и при каких условиях ее объявляют

В советское время демобилизацией условно называли увольнение со срочной военной службы. Термин в этом смысле прижился в постсоветских странах и используется до сих пор. Но фактически окончание срочной службы или прекращение военной службы при любых других обстоятельствах – это увольнение в запас или окончательное увольнение из армии.

Сергей Савинский пояснил, что демобилизация – это процесс перевода армии и экономики страны на мирные рельсы после окончания войны, что автоматически означает конец мобилизации. Пока военный конфликт не завершен, объявить полную демобилизацию страна не может.

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Однако, по словам адвоката, уместнее было бы признать увольнение со службы во время военного положения военнообязанных по обстоятельствам, которые дают такое право согласно законодательству, именно демобилизацией, а также урегулировать невозможность повторной мобилизации.

– К сожалению, есть большое количество случаев, когда военнообязанные, уволенные со службы, например, из-за тяжелой болезни родственника (жены, мужа, ребенка, отца или матери), снова получают повестки и мобилизуются повторно. Такие ситуации возникают из-за того, что законодательство не синхронизировано, – рассказал адвокат.

Сергей Савинский отметил, что демобилизация отдельных военнообязанных, имеющих для этого основания, должна быть безвозвратной в рамках продолжающегося режима военного положения. Однако, если через некоторое время после окончания войны в стране вновь объявят мобилизацию, она будет проходить по тем правилам и законам, которые на тот момент будут действовать в государстве.

Глобальные демобилизационные мероприятия после окончания действия военного положения предусматривают:

расформирование временных воинских частей, объединений и учреждений, созданных во время мобилизации и военных действий;

увольнение в запас личного состава, кроме регулярных частей;

возврат мобилизованной техники, сооружений и другого имущества его владельцам.

В соответствии с Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, решение о демобилизации и сроках ее проведения принимает президент Украины.

Последствия демобилизации для населения и экономики

Демобилизация сама по себе является положительным следствием для государства, поскольку означает завершение войны и перенаправление больших ресурсов, задействованных для военных нужд, на восстановление мирной жизни и экономики.

К положительным последствиям демобилизации относятся:

увеличение имеющегося трудоспособного населения, способного принимать участие в восстановлении экономики страны;

усиление экономики за счет возврата мобилизованных средств производства и освобождения производственных мощностей от оборонных заказов;

потенциальное улучшение демографической ситуации за счет возвращения мужчин с фронта и беженцев из-за границы, воссоединение семей и снижение смертности из-за прекращения военных действий.

Но демобилизация имеет и обратную сторону медали, что негативно влияет на экономическую и социальную ситуацию в государстве. Среди негативных последствий следует отметить:

большое количество свободной рабочей силы чревато ростом безработицы, что ухудшает социальную ситуацию и потенциально ведет к увеличению преступности;

государство получает чрезмерную социальную нагрузку из-за резкого увеличения раненых и инвалидов, нуждающихся в поддержке;

значительно увеличивается потребность в социальной и психологической адаптации как гражданского населения, так и ветеранов;

увеличивается нагрузка на систему профессионального образования, поскольку во время войны не все граждане имеют возможность продолжать обучение.

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