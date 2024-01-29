Сколько бронетехники потеряла РФ в Украине: оценка британской разведки

С 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года российские сухопутные войска, вероятно, потеряли в Украине примерно 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Указано, что в 2023 году Сухопутные войска, вероятно, потеряли примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году.

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— Очень вероятно, что снижение темпов уничтожения бронетехники произошло из-за того, что конфликт в 2023 году приобрел более позиционный характер, а также из-за того, что значительную часть года Россия провела в оборонительной позиции, — говорится в сообщении.

С начала октября 2023 года россияне перешли в наступление на востоке Украины. За этот период потери оккупантов выросли: РФ, вероятно, потеряла до 365 танков и 700 бронемашин, достигнув лишь незначительных территориальных достижений.

— Однако Россия, вероятно, может производить не менее 100 единиц бронетехники в месяц, а следовательно, сохраняет способность пополнять потери на поле боя и продолжать наступательную активность на таком же уровне в обозримом будущем, — отмечают в британском ведомстве.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 383 180 своих военных, из них 1070 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

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