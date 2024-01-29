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Украина сделала все возможное с предоставленным Западом оружием — глава МИД Литвы

Габріелюс Ландсбергіс
Фото: Getty Images

Силы обороны Украины сделали все возможное на поле боя с оружием, предоставленным западными партнерами. Однако они могли дать больше — и в этом проблема.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который 25 января находился с визитом в Киеве.

— Война во многом — это про пули. Это и о людях, но если люди есть, то впоследствии речь будет идти о пулях. Если у вас нет пуль, очень сложно атаковать. И это самая большая проблема, — подчеркнул литовский дипломат.

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Поэтому считает очень циничными рассуждения некоторых западных экспертов о том, достигли украинцы успеха или нет, потому что если бы Запад дал больше оружия, то, возможно, и успехи ВСУ были бы большими.

— Я каждый раз говорю: смотрите, не надо сейчас обсуждать Украину. Вы сделали все, что могли, с тем, что мы вам дали. Вопрос лишь в том, могли ли мы дать больше, — добавил Ландсбергис.

По его словам, сейчас трудно предсказать, учитывая все, что Украина имеет и медленный поток того, что доходит, чего можно достичь на поле битвы.

— Есть еще одна проблема: россияне производят оружие. И если кто-то надеется, что россиян остановили и санкции все сделали — я в этом не совсем уверен. Я считаю, что нам нужны дополнительные усилия. И эти усилия нужны Западу, — подытожил глава МИД Литвы.

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После визита в Киев министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что, скорее всего,  2024 год станет особенно важным для борьбы Украины в полномасштабной войне, начатой РФ.

По его словам, стагнация или малейшая задержка поддержки Украины другими государствами может прямо повлиять на ход боевых действий.

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Источник: РБК-Украина
Война в Украине, військова допомога, Зброя для України, Литва, Російська агресія
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